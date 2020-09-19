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Gaziantep FK - Karagümrük ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Süper Lig'de ikinci haftanın maçı olan Gaziantep FK - Karagümrük maçı yarın ekranlara gelecek. Peki herkesin ilgiyle beklediği maç Gaziantep FK - Karagümrük ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Bu soruların cevapları ve daha fazlası haberimizde...

Gaziantep FK - Karagümrük ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Süper Lig'de heyecan sürerken Ligin ikinci haftasında karşılaşacak olan Gaziantep FK - Karagümrük maçı yarın futbolseverlere buluşacak. Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek lige güzel bir başlangıç yapan Karagümrük, ligin ilk haftasında Galatasaray'a yenilen Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Peki, Gaziantep FK - Karagümrük ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

GAZİANTEP FK - KARAGÜMRÜK NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de ikinci hafta oynanacak olan Gaziantep FK - Karagümrük maçı, 20 Eylül saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, Kalyon Stadı'nda hakem, Alper Ulusoy'in yönetiminde geçecek.  Zorlu mücadele, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Karagümrük maçı TRT Radyo 1 ve Bein Sports 2 de izleyicilerle buluşaca

Okan Gül
Video Editörü


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