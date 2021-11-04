Geride kalan 11 haftada keyifli karşılaşmalara sahne olan Süper Lig'de Mili ara öncesi yeni haftaya giriliyor. Bu kapsamda 12. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa takımları karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı 5 Kasım 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyeti hedeflediği bu zorlu müsabaka Gaziantep'da, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.