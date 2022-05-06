Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 36.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Gaziantep FK ile Kayserispor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Gaziantep FK –Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: GAZİANTEP FK– KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36.haftasındaki Gaziantep FK - Kayserispor maçı 6 Mayıs 2022 Cuma günü Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.00'da başlayacak.

Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Kamil Çetin ve Hakan Karabalcık yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.