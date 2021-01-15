Gaziantep FK - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Peki, Gaziantep FK - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 19. hafta maçlarının merak edilen sorularına haberlerimizde yer verdik. Bu hafta oynanacak Gaziantep FK - Kayserispor maçı, futbolseverlerin en merak ettiği konular arasında yer alıyor. Gaziantep FK, ligde 17 maça çıktı ve 31 puan toplayarak 4. sırada yer aldı. Kayserispor ise 17 maçta, 16 puanla 18. sırada bulunuyor. Peki, Gaziantep FK - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Gaziantep FK - Kayserispor maçı, 16 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Zorlu mücadele, Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak. Maçın hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve İlker Takpak üstlenecek.
HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Gaziantep FK - Kayserispor maçı da beIN SPORTS ekranlarında olacak. Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 2'den bu maçı izleyebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Kayserispor'u konuk ettiği beş lig maçının ikisini kazanabilen Gaziantep FK (3M), bu galibiyetleri kalesini gole kapattığı iki karşılaşmada aldı.
- Gaziantep FK ile oynadığı ilk iki lig maçını kazanan Kayserispor, daha sonraki sekiz karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabildi (4B 2M) ve bu iki galibiyet de deplasmanda geldi.
- Süper Lig'de çıktığı son 16 maçın sadece birini kaybeden Gaziantep FK (8G 7B), tek mağlubiyetini son karşılaşmada aldı (1-2 vs Sivasspor). Kırmızı-siyahlılar, Ocak 2020'den bu yana üst üste iki yenilgi almıyor.
- Süper Lig'de oynadığı son iki maçı gol yemeden kazanan Kayserispor, Aralık 2011'den bu yana bu şekilde üst üst üç galibiyet alamıyor.
- Gaziantep FK, Süper Lig'de 25 maçtır gol sevinci yaşıyor ve devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Lig tarihinde daha uzun bir seri yakalamayı başaran sadece beş takım var (Galatasaray, Sarıyer, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Sivasspor).