Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 19. hafta maçlarının merak edilen sorularına haberlerimizde yer verdik. Bu hafta oynanacak Gaziantep FK - Kayserispor maçı, futbolseverlerin en merak ettiği konular arasında yer alıyor. Gaziantep FK, ligde 17 maça çıktı ve 31 puan toplayarak 4. sırada yer aldı. Kayserispor ise 17 maçta, 16 puanla 18. sırada bulunuyor. Peki, Gaziantep FK - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Gaziantep FK - Kayserispor maçı, 16 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Zorlu mücadele, Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak. Maçın hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve İlker Takpak üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Gaziantep FK - Kayserispor maçı da beIN SPORTS ekranlarında olacak. Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 2'den bu maçı izleyebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ