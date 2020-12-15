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Gaziantep FK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları devam ediyor. Haftanın kupa fikstüründe Gaziantep FK - Kocaelispor maçı bulunuyor. Peki, Gaziantep FK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Gaziantep FK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları başlıyor. Heyecanın en üst seviyede yaşanacağı kupada, Gaziantep FK ile Kocaelispor maçı oynanacak. Zorlu karşılaşma öncesinde tüm detayları haberimizde verdik. Süper Lig ekibi Gaziantep FK, kupada Serik Belediyespor'u mağlup ederek 5. tura yükselmişti. 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor ise Ankaragücü ve Keçiörengücü'nü geçerek 5. tura kadar geldi. Peki, Gaziantep FK-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

GAZİANTEP FK-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Gaziantep FK ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. İki takımın zorlu mücadelesi 16 Aralık Salı günü saat 14.00'de başlayacak. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Kovid-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz geçecek. Maçın hakemleri ise Kadir Sağlam, Erkan Akbulut ve Hasan Hüseyin Tetik olacak. 

HANGİ KANALDA?

Tüm Ziraat Türkiye Kupası maçlarında olduğu gibi, 5. tur maçlarının her biri A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Gaziantep FK-Kocaelispor maçı da A Spor'dan Çarşamba günü saat 14.00'de izlenebilecek. 

KUPADA DİĞER EŞLEŞMELER

15 ARALIK SALI

  • 13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor
  • 15.00 Ç. Rize-Eskişehirspor
  • 17.00 Y. Malatya-Hekimoğlu Trabzon
  • 18.30 Göztepe-Bursaspor
  • 21.00 Galatasaray-Darıca GB

16 ARALIK ÇARŞAMBA

  • 13.00 BB Erzurumspor-Esenler Erokspor
  • 14.00 Gaziantep-Kocaelispor
  • 16.00 Alanyaspor-Adanaspor
  • 18.15 Trabzonspor-Adana Demir
  • 21.00 Fenerbahçe-Karacabey

17 ARALIK PERŞEMBE

  • 13.00 G.Birliği-Tuzla
  • 13.00 Konyaspor-Altınordu
  • 15.00 Antalyaspor-Boluspor
  • 17.00 Sivasspor-Giresunspor
  • 19.00 Başakşehir-Turgutlu
  • 21.00 Beşiktaş-Tarsus İY
Onur Çelik
Spor Editörü


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