Gaziantep FK - Konyaspor maçı canlı izle | Bein Sports 2 canlı yayın izle linki

Her geçen hafta şampiyonluk mücadelesinin zevkinin arttığı Süper Lig'de futbol heyecanı 14. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Gaziantep FK - Konyaspor maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Gaziantep FK - Konyaspor maçı 28 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bu önemli müsabaka Gaziantep'de, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Gaziantep FK - Konyaspor maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Konyaspor maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 2'i izlemek için Gaziantep FK - Konyaspor maçı Bein Sports 2 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Gaziantep FK - Konyaspor maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Oğzuhan Çakır görev alacak.