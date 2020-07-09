Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden Süper Lig'de sezonun 31.hafta maçında Gaziantep - Konyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Gaziantep FK - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK - Konyaspor maçı 9 Temmuz (bugün) 21.00'da başlayacak. Karşılaşma, Gaziantep Kalyon Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Candaş Elbil üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Konyaspor maçı 9 Temmuz (bugün) saat 21.00'da beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Toşça, Junior Maranhao, Oğuz Ceylan, Kana-biyik, Güray Vural, Andre Sousa, Maxim, Kenan Özer, Kayode

Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Anicic, Uğur Demirok, Alper Uludağ, Skubic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Milosevic, Shengelia, Bajic