Süper Lig'de 6. hafta maçları oynanıyor. Bu hafta oynanacak maçlar arasında Gaziantep FK ve Konyaspor maçı bulunuyor. Konyaspor ile Süper Lig'de oynadığı iki karşılaşmayı da kaybetmeyen Gaziantep FK; iç sahada galip gelirken (3-1), deplasmanda rakibiyle berabere kalmıştı (0-0). Konyaspor, Gaziantep FK ile oynadığı iki Süper Lig maçında da galibiyet alamadı (1B 1M). Yeşil beyazlıların lig tarihinde en az üç kez karşılaşıp mağlup edemediği tek rakibi Göztepe (2B 4M). Peki, Gaziantep FK - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in altıncı haftasında birbirlerine rakip olan Gaziantep FK ve Konyaspor, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda Cumartesi günü saat 16.00'da karşılaşacak. Mücadelede, hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. Özgür Yankaya'nın yardımcılıklarını ise Kamil Çetin ve Mehmet Şahan Yılmaz üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digitürk, beIN SPORTS kanalları aracılığıyla tüm Süper Lig maçlarını izleyicilerle buluşturuyor. Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak olan Gaziantep FK - Konyaspor mücadelesi de beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

İKİ TAKIMDA HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve topla oyunla deva eden idman, taktik çalışma ve çift kale maç ile tamamlandı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Marin Anicic, Amir Hadziahmetovic ve Volkan Fındıklı katılmazken, Uğur Demirok takımdan ayrı fizyoterapist Arif Yıldırım gözetiminde çalıştı.

Gaziantep Futbol Kulübü, cumartesi günü oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Cumartesi günü oynanacak olan Konyaspor maçı için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Teknik Direktör Marius Sumudica'nın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar yapıldı. Kaleciler ise, özel bir program eşliğinde çalıştı. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç gerçekleştirildi.