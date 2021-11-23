Villarreal - Manchester United Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor (canlı yayın)Gülben Ergen sedyedeki halini paylaştı! Sevenlerini korkuttu! "Ameliyattan karizma çıktığım doğrudur"Chelsea - Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Sarıyer'de yolun kenarında kesilmiş at parçaları bulundu! Kesilen etler poşetlere konulup götürülmüş!Bursa'da ayı saldırısına uğrayan orman işçisinden açıklama: Ayının hali daha perişan, siz bir de onun halini görünGençler sahaya futbol için çıktı, boksa geçti! Tekmeli yumruklu birbirine girdiler!Alparslan: Büyük Selçuklu 3.bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm YouTube izleÜç Kuruş 4. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm izleYasak Elma 121. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Gaziantep FK maçında Trabzonspor kalesini koruyan Arda Akbulut kimdir? Arda Akbulut kaç yaşında, nereli?

Gaziantep FK maçında Trabzonspor kalesini koruyan Arda Akbulut kimdir? Arda Akbulut kaç yaşında, nereli?

Trabzonspor'da Uğurcan'ın cezalı olduğu maçta ilk 11'de Erce Kardeşler yer alacaktı. Erce ısınma hareketleri esnasında sakatlanınca kaleye 3. kaleci Arda Akbulut geçti. Peki, Gaziantep FK maçında Trabzonspor kalesini koruyan Arda Akbulut kimdir? Arda Akbulut kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

Gaziantep FK maçında Trabzonspor kalesini koruyan Arda Akbulut kimdir? Arda Akbulut kaç yaşında, nereli?

Trabzonspor'un Gazintep FK maçında as kalecisi Uğurcan Çakır cezalı durumdaydı. Maça yedek kaleci olan Erce Kardeşler ilk 11 olarak başlayacaktı. Ancak ısınma hareketleri sırasında sakatlık geçirdi. Kaleye Trabzonspor'un 3. kalecisi olan genç oyuncu Arda Akbulut geçmek durumunda kaldı. Futbolseverler Arda Akbulut'un kim olduğunu merak ediyorlar. Bu bağlamda, Gaziantep FK maçında Trabzonspor kalesini koruyan Arda Akbulut kimdir? Arda Akbulut kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Gaziantep FK maçında Trabzonspor kalesini koruyan Arda Akbulut kimdir? Arda Akbulut kaç yaşında, nereli?

ARDA AKBULUT KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

20 yaşındaki Arda Akbulut 1 Ocak 2001 tarihinde Trabzon'da doğmuştur.

Trabzonspor takımında kaleci pozisyonunda görev yapan Türk futbolcudur.

Gaziantep FK maçında Trabzonspor kalesini koruyan Arda Akbulut kimdir? Arda Akbulut kaç yaşında, nereli?

Profesyonel kariyerine 2017 senesinde Trabzonspor kulübünde başladı.

Arda Akbulut, ilk resmi maçına Trabzonspor'un Ümraniyespor ile oynadığı Türkiye Kupası karşılaşmasında çıkmıştır.

Gaziantep FK maçında Trabzonspor kalesini koruyan Arda Akbulut kimdir? Arda Akbulut kaç yaşında, nereli?

1,95 boyundaki genç kaleci Milli Takım alt yaş kategorilerinde 23 kez forma giymiştir.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT