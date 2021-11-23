Trabzonspor'un Gazintep FK maçında as kalecisi Uğurcan Çakır cezalı durumdaydı. Maça yedek kaleci olan Erce Kardeşler ilk 11 olarak başlayacaktı. Ancak ısınma hareketleri sırasında sakatlık geçirdi. Kaleye Trabzonspor'un 3. kalecisi olan genç oyuncu Arda Akbulut geçmek durumunda kaldı. Futbolseverler Arda Akbulut'un kim olduğunu merak ediyorlar. Bu bağlamda, Gaziantep FK maçında Trabzonspor kalesini koruyan Arda Akbulut kimdir? Arda Akbulut kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ARDA AKBULUT KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

20 yaşındaki Arda Akbulut 1 Ocak 2001 tarihinde Trabzon'da doğmuştur.

Trabzonspor takımında kaleci pozisyonunda görev yapan Türk futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2017 senesinde Trabzonspor kulübünde başladı.

Arda Akbulut, ilk resmi maçına Trabzonspor'un Ümraniyespor ile oynadığı Türkiye Kupası karşılaşmasında çıkmıştır.

1,95 boyundaki genç kaleci Milli Takım alt yaş kategorilerinde 23 kez forma giymiştir.