Gaziantep FK-MKE Ankaragücü maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 1 CANLI YAYIN
Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile MKE Ankaragücü karşılaşıyor. Peki, Gaziantep FK-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de 17. hafta maçında Gaziantep FK ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Gaziantep FK evinde 7 maçtır kaybetmiyor, toplamda 14 maçtır kaybetmiyor.
Gaziantep FK, 15 maçta 28 puan toplayarak ligin 4. sırasında yer alıyor. MKE Ankaragücü ise 15 maçta 15 puan ile 18. sıradaki yerini aldı. Peki, Gaziantep FK-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
GAZİANTEP FK-MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 17. hafta maçı Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü arasında oynanacak. Karşılaşma, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda 5 Ocak Salı günü saat 16.00'da başlayacak. Maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Alper Ulusoy'un yardımcılıklarını ise Serdar Diyadin ve Mehmet Metin üstlenecek.
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HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi bu maçta beIN SPORTS'tan izlenebilecek. Gaziantep FK-MKE Ankaragücü maçını saat 5 Ocak Salı günü 16.00'da beIN SPORTS HD 1'den naklen izleyebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Gaziantep FK, Ankaragücü'nü konuk ettiği üç lig maçını da kaybetmedi ancak üç karşılaşma da berabere bitti.
- Gaziantep FK ile oynadığı altı lig maçının sadece birini kazanan Ankaragücü (3B 2M), tek galibiyetini Mart 2018'de sahasında aldı (1. Lig'de 4-0).
- Sahasında oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Gaziantep FK (vs Fenerbahçe & Alanyaspor), tarihinde ilk kez üst üste üç iç saha galibiyeti almak istiyor.
- Süper Lig'de oynadığı son deplasman maçını kazanan Ankaragücü (2-1 vs Denizlispor), Kasım 2008'den bu yana üst üste iki dış saha galibiyeti alamıyor.
- Süper Lig tarihinde salı günleri oynadığı dört deplasman maçının üçünü kaybeden Ankaragücü (1G), tek galibiyetini Ocak 2012'deki son karşılaşmada almıştı (2-1 vs Mersin İdmanyurdu).
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