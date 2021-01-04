Süper Lig'de 17. hafta maçında Gaziantep FK ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Gaziantep FK evinde 7 maçtır kaybetmiyor, toplamda 14 maçtır kaybetmiyor.

Gaziantep FK, 15 maçta 28 puan toplayarak ligin 4. sırasında yer alıyor. MKE Ankaragücü ise 15 maçta 15 puan ile 18. sıradaki yerini aldı. Peki, Gaziantep FK-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GAZİANTEP FK-MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 17. hafta maçı Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü arasında oynanacak. Karşılaşma, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda 5 Ocak Salı günü saat 16.00'da başlayacak. Maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Alper Ulusoy'un yardımcılıklarını ise Serdar Diyadin ve Mehmet Metin üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi bu maçta beIN SPORTS'tan izlenebilecek. Gaziantep FK-MKE Ankaragücü maçını saat 5 Ocak Salı günü 16.00'da beIN SPORTS HD 1'den naklen izleyebilirsiniz.