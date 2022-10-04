Gaziantep FK taraftarıyla Kalyon Stadında buluşuyor

Gaziantep FK 7 Ekim günü Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak 140 gün sonra sahasında taraftarıyla buluşacak. Kalyon Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarında sona gelindi.

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Gaziantep FK taraftarıyla Kalyon Stadında buluşuyor

6074744f5e38b755b9b180e0.webp Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, 7 Ekim Cuma günü evinde Adana Demirspor'u ağırlamaya hazırlanıyor. Siyah-Kırmızılı takım 140 gün sonra kendi sahasında taraftarıyla buluşacak.aa-27928716.webpGaziantep FK, bu sezon iç saha maçlarını Yeni Hatay Stadında oynamıştı. Kalyon Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarında sona gelindi. Gaziantep ekibi, geçen sezon son maçında 20 Mayıs'ta Çaykur Rizespor'u Kalyon Stadı'nda konuk etmişti.61d98b42d265a20b884f8f18-001.webpSiyah-Kırmızılı takım, 140 gün aradan sonra yeniden Kalyon Stadı'nda taraftarlarıyla buluşmanın sevincini yaşıyor.

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