Gaziantep FK - Trabzonspor maçı canlı izle | Gaziantep FK - Trabzonspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Gaziantep FK - Trabzonspor maçı canlı izle | Gaziantep FK - Trabzonspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 32.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep FK ile Trabzonspor arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek veya takip etmek isteyenler için Gaziantep FK - Trabzonspor maçı canlı izle | Gaziantep FK - Trabzonspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...
GAZİANTEP FK– TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Gaziantep FK - Trabzonspor maçı 10 Nisan 2022 Pazar günü Kalyon Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Caner Özaral yapıyor.
GAZİANTEP FK– TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE
GAZİANTEP FK– TRABZONSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Gaziantep FK - Trabzonspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
GAZİANTEP FK– TRABZONSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
GAZİANTEP FK İLK 11
1. GÜNAY GÜVENÇ
15. ERTUĞRUL ERSOY
45. STEVEN ROY CAULKER
6. ALIN DORINEL TOŞCA
70. STYLIANOS KITSIOU
5. FURKAN SOYALP
21. DOĞAN ERDOĞAN
44. ALEXANDRU IULIAN MAXIM
10. MUHAMMET DEMİR
28. ANGELO NİCOLAS SAGAL TAPIA
25. JOAO VITOR BRANDAO FIGUEIREDO
TRABZONSPOR İLK 11
1. UĞURCAN ÇAKIR
4. HÜSEYİN TÜRKMEN
8. DORUKHAN TOKÖZ
9. ANTHONY NNADUZOR NWAKAEME
10. ABDÜLKADİR ÖMÜR
13. VITOR HUGO FRANCHESCOLI DE SOUZA
14. ANDREAS EVALD CORNELIUS
17. MAREK HAMSIK
18. EDIN VISCA
24. STEFANO WILFRED DENSWIL
33. BRUNO DA SILVA PERES