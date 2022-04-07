Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 32.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep FK ile Trabzonspor arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek veya takip etmek isteyenler için Gaziantep FK - Trabzonspor maçı canlı izle | Gaziantep FK - Trabzonspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

GAZİANTEP FK– TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Gaziantep FK - Trabzonspor maçı 10 Nisan 2022 Pazar günü Kalyon Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Caner Özaral yapıyor.

GAZİANTEP FK– TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

GAZİANTEP FK– TRABZONSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Gaziantep FK - Trabzonspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GAZİANTEP FK– TRABZONSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

GAZİANTEP FK İLK 11

1. GÜNAY GÜVENÇ

15. ERTUĞRUL ERSOY

45. STEVEN ROY CAULKER

6. ALIN DORINEL TOŞCA

70. STYLIANOS KITSIOU

5. FURKAN SOYALP

21. DOĞAN ERDOĞAN

44. ALEXANDRU IULIAN MAXIM

10. MUHAMMET DEMİR

28. ANGELO NİCOLAS SAGAL TAPIA

25. JOAO VITOR BRANDAO FIGUEIREDO

TRABZONSPOR İLK 11

1. UĞURCAN ÇAKIR

4. HÜSEYİN TÜRKMEN

8. DORUKHAN TOKÖZ

9. ANTHONY NNADUZOR NWAKAEME

10. ABDÜLKADİR ÖMÜR

13. VITOR HUGO FRANCHESCOLI DE SOUZA

14. ANDREAS EVALD CORNELIUS

17. MAREK HAMSIK

18. EDIN VISCA

24. STEFANO WILFRED DENSWIL

33. BRUNO DA SILVA PERES

