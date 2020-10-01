Süper Lig'de 4. hafta maçları başlıyor. Haftanın ilk iki karşılaşmasından birisi Gaziantep FK ve Trabzonspor arasında oynanacak. İki takım arasındaki zorlu mücadele hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonluk adayı olan Trabzonspor, yeni sezona iyi bir giriş yapamamıştı. Ligin ilk iki haftasında galibiyet alamayan bordo-mavililer, geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'u evinde 3-1 mağlup etti. 4 puanla 10 sırada bulunan Trabzonspor, 3 maçta da galibiyeti olmayan Gaziantep FK deplasmanına çıkıyor. Peki, Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Gaziantep FK - Trabzonspor mücadelesi, 2 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, Gaziantep Kalyon Stadyumunda hakem Fırat Aydınus'un yönetiminde geçecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Erdem Bayık üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Trabzonspor arasında oynanacak olan 4. hafta mücadelesi, beIN SPORTS HD 1 kanalında naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

GAZİANTEP FK: Günay - Papy, Toşca, Kana Biyik, Morais, Pawel Miroslaw Olkowski, Kenan, Andre, Güray, Jefferson, Maxim

TRABZONSPOR: Erce - Pereira, Hüseyin, Edgar, Marlon, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe