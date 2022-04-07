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Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Peki Gaziantep FK – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 32.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Gaziantep FK ile Trabzonspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Gaziantep FK–Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO SÜPER LİG: GAZİANTEP FK– TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Gaziantep FK - Trabzonspor maçı 8 Nisan 2022 Cuma günü Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak. 

Maçı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Caner Özaral yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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