Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık...
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde taktik çalışmaları yapıldı.
Antrenmanın son bölümünde ise 3 takım halinde dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
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