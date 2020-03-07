Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Trabzonspor ile mücadele edecek. Ligin ilk yarısındaki karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrılan Gaziantep temsilcisi, maçta ise taraftar desteğiyle galibiyete ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Şimdi gözler bugün oynanacak karşılaşmaya çevrildi. İşte mücadelenin ilk 11'leri...
Gaziantep FK ile Trabzonspor Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu zorlu müsabakadan galip ayrılarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmayı hedefliyor.
Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'nın konuğu olacak Trabzonspor, geçtiğimiz hafta sahasında aldığı 5-2'lik Rizespor galibiyetini bu maçta alacağı 3 puanla taçlandırmak istiyor. Zorlu mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Sosa, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth
Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Sousa, Güray Vural, Maxim, Kayode, Kenan Özer
Saat: 17:00
Kanal: beIN Sports 1
Stadyum: Yeni Gaziantep Stadyumu
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