Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Gaziantep FK ile Trabzonspor Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu zorlu müsabakadan galip ayrılarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmayı hedefliyor.

Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'nın konuğu olacak Trabzonspor, geçtiğimiz hafta sahasında aldığı 5-2'lik Rizespor galibiyetini bu maçta alacağı 3 puanla taçlandırmak istiyor. Zorlu mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Sosa, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Sousa, Güray Vural, Maxim, Kayode, Kenan Özer

Saat: 17:00

Kanal: beIN Sports 1

Stadyum: Yeni Gaziantep Stadyumu