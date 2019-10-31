Gaziantep FK Turgutluspor maçı hangi kanalda | Gaziantep FK Turgutluspor maçı canlı izleme linki

İki takım Gaziantep FK Turgutluspor karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Türkiye Kupası - 1/32 Finaller ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Gaziantep FK Turgutluspor maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Gaziantep FK Turgutluspor maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Gaziantep FK Turgutluspor maçı hangi kanalda

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadeleleri bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. Günün önemli karşılaşmalarından birinde Gaziantep FK ve Turgutluspor karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçta, kazanan ekip adını 5. tura yazdıracak.

Gaziantep FK ve Turgutluspor bugün karşı karşıya gelecek. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 18.30'da başlayacak. Maç A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Gaziantep FK Turgutluspor maçı canlı izleme linki

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Gaziantep FK ile Turgutluspor karşı karşıya gelecek. Maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu.

ZTK'DA GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

13.00 Bayburt Özel İdare-Bursaspor (Bayburt Genç Osman)

13.45 Başkent Akademi Futbol Kulübü-Demir Grup Sivasspor (OSTİM)

14.30 Kırklarelispor-MKE Ankaragücü (Kırklareli Atatürk)

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

18.30 Gaziantep FK-Turgutluspor (Kalyon)

20.30 Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu (Denizli Atatürk)