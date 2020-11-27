Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Süper Lig'de heyecan fırtınası devam ediyor. 10. hafta maçlarında Cumartesi gününün ilk maçı Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak. Zorlu karşılaşma öncesi tüm bilgileri haberimizde verdik. Bu sezonun flaş ekiplerinden olan Gaziantep FK, sezon başından bu yana yalnızca 1 mağlubiyet aldılar. Son 3 resmi maçını da art arda kazanan Marius Sumudica ve öğrencileri, lige renk katan takımlardan birisi oldu. Ligde, 9 maç sonunda 14 puana ulaşan Gaziantep FK, Galatasaray'ın arkasında 4. sırada bulunuyor. Yeni Malatyaspor ise Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yoluna devam ediyor. Malatya ekibi, son 3 resmi maçını (2'si Türkiye Kupası) kazanırken ligde 8 maç sonunda 11 puana ulaştı ve 13. sırada yerini aldı. Peki, Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor karşılaşıyor. Zorlu mücadele, Cumartesi günü 13:30'da başlayacak. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi, Ali Palabıyık yönetecek. Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor maçı, 28 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izlenebilecek.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Tosca, Kana-Biyik, Olkowski, Kenan, Andre, Maxim, Mirallas, Muhammet Demir.

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Hafez, Wallace, Semih, Youssouf, Acquah, Issam, Kubilay, Adem, Tetteh, Umut.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ

Gaziantep FK, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile oynadığı iki maçı da kaybetmedi (1G 1B), ancak iç sahadaki karşılaşmada rakibine puan verdi (Aralık 2019'da 1-1).

Süper Lig'de oynadığı son iki maçı da kazanan Gaziantep FK (3-1 vs Beşiktaş & 1-0 vs Denizlispor), daha önce üst üste üç galibiyet alamadı.

2020 yılında en fazla deplasman mağlubiyeti alan Süper Lig takımı olan Yeni Malatyaspor (1G 1B 10M), aynı zamanda dış sahada en fazla gol yiyen iki ekipten biri konumunda (25; Rizespor ile eşit).

Oynadığı son 17 Süper Lig maçında da gol sevinci yaşayan Gaziantep FK (toplam 26 gol), ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

Süper Lig'in 2020/21 sezonunda topla oynama yüzdesi en düşük iki takım bu maçta karşı karşıya geliyor (%42, Yeni Malatyaspor & %41, Gaziantep FK).

*Bu maçı internet üzerinden yasal olarak izlemek isteyenler BeIN Connect ve Digiturk Play platformları aracılığıyla ücret mukabilinde izleyebilmektedir. Karşılaşmayı internet üzerinden canlı izlemek için yasadışı yollara başvurmanız durumunda bağlandığınız telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazların yazılımsal anlamında zarar görmesi söz konusu olabilir.