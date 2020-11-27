Süper Lig'de heyecan fırtınası devam ediyor. 10. hafta maçlarında Cumartesi gününün ilk maçı Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak. Zorlu karşılaşma öncesi tüm bilgileri haberimizde verdik. Bu sezonun flaş ekiplerinden olan Gaziantep FK, sezon başından bu yana yalnızca 1 mağlubiyet aldılar. Son 3 resmi maçını da art arda kazanan Marius Sumudica ve öğrencileri, lige renk katan takımlardan birisi oldu. Ligde, 9 maç sonunda 14 puana ulaşan Gaziantep FK, Galatasaray'ın arkasında 4. sırada bulunuyor. Yeni Malatyaspor ise Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yoluna devam ediyor. Malatya ekibi, son 3 resmi maçını (2'si Türkiye Kupası) kazanırken ligde 8 maç sonunda 11 puana ulaştı ve 13. sırada yerini aldı. Peki, Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor karşılaşıyor. Zorlu mücadele, Cumartesi günü 13:30'da başlayacak. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi, Ali Palabıyık yönetecek. Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor maçı, 28 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izlenebilecek.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ