Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Denizlispor ile Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Maç Gaziantep'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 24. dakikada Güray Vural kaydetti. Asisti yapan isim Maxim oldu.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK 7 maç aradan sonra galibiyete ulaştı.

DENİZLİSPOR GAZİANTEP FK MAÇINDAN DAKİKALAR

14. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Zeki Yavru'nun ceza sahasındaki Recep Niyaz'a havadan ortaladığı topu, Djilobodji kornere attı.

25. dakikada konuk takım öne geçti. Maxim'in pasında topla buluşan Güray Vural, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

28. dakikada topla buluşan Rodellega'nın ceza sahası dışında uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

38. dakikada Yukatel Denizlispor gole yaklaştı. Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top üst direğe çarparak auta çıktı.

75’inci dakikada gelişen Gaziantep FK atağında sağ kanattan hareketlenen Kenan’ın ortasında Kayode’nin şutu yan direkten döndü, aynı futbolcunun tamamlamak istediği meşin yuvarlağı Oğuz ayak koyup kornere yolladı.

85’inci dakikada Gaziantepli Kenan’ın sol çaprazdan şutu yandan auta çıktı.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan 90 dakika konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Gaziantep ekibine 3 puanı getiren gol 24. dakikada Güray Vural'dan geldi.

Bu sonucun ardından 38 puana yükselen ve ateş hattında kurtulan Gaziantep, 9. sıraya yerleşti. Denizlispor ise 32 puanla 12. sırada kaldı.