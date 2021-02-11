Gaziantep FK'da 4 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!
Gaziantep FK, Trabzonspor ile oynayacakları lig maçı öncesi kötü haberi duyurdu. Gaziantep FK'da 2 futbolcu ve 2 personelin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Gaziantep Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada Trabzonspor maçı öncesi futbolcular, teknik ekip ve personele yapılan Covid-19 PCR testlerinin sonucunda 2 futbolcu ve 2 kulüp personelinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Lig’in 25'inci haftasında oynayacağı Tranzonspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, iki futbolcumuzun ve iki personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.
Futbolcularımızın ve personellerimizin izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."