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  3. Gaziantep FK'da 4 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!

Gaziantep FK'da 4 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!

Gaziantep FK, Trabzonspor ile oynayacakları lig maçı öncesi kötü haberi duyurdu. Gaziantep FK'da 2 futbolcu ve 2 personelin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Gaziantep FK'da 4 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!

Gaziantep Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada Trabzonspor maçı öncesi futbolcular, teknik ekip ve personele yapılan Covid-19 PCR testlerinin sonucunda 2 futbolcu ve 2 kulüp personelinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Lig’in 25'inci haftasında oynayacağı Tranzonspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, iki futbolcumuzun ve iki personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.

Futbolcularımızın ve personellerimizin izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Gaziantep FK'da 4 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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