Gaziantep FK'da Diarra PFDK'ya sevk edildi
Gaziantep Futbol Kulübü'nün Malili orta saha oyuncusu Souleymane Diarra, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Gaziantep Futbol Kulübü'nün Malili orta saha oyuncusu Souleymane Diarra, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce bugün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle:
1- GMG KIRKLARELİSPOR Kulübü'nün 05.12.2019 tarihinde oynanan GMG KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. futbolcusu SOULEYMANE DIARRA'nın 05.12.2019 tarihinde oynanan GMG KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 05.12.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü'nün 05.12.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü'nün 05.12.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Kaynak: DHA
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