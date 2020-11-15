Gaziantep FK'dan koronavirüs açıklaması: Test sonuçları pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada 2 futbolcu ve 2 personelin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada rutin olarak yapılan koronavirüs tarama testinde 2 futbolcu ile 2 personelin daha koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi. Gaziantep FK'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 3'e yükseldi.

Yapılan açıklamada koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan futbolcu ve personellerin izolasyon ve tedavi sürecinin protokoller dahilinde başlatıldığı belirtildi.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Takımımıza rutin olarak yapılan Covid-19 tarama testinde, iki futbolcumuzun ve iki personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.

Kulübümüz tarafından yapılan Covid-19 testleri neticesinde pozitif teşhisi konulan futbolcu sayısı üçe yükselmiştir.

Futbolcularımızın ve personellerimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız."