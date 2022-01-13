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  3. Gaziantep FK'de Beşiktaş maçı öncesi büyük eksik! Pozitif vaka sayısı 11'e yükseldi!

Gaziantep FK'de Beşiktaş maçı öncesi büyük eksik! Pozitif vaka sayısı 11'e yükseldi!

Süper Lig'de koronavirüs vakaları artmaya devam ederken Gaziantep FK'de 9 kişinin test sonucu pozitif çıktığı açıklandı.

Gaziantep FK'de Beşiktaş maçı öncesi büyük eksik! Pozitif vaka sayısı 11'e yükseldi!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'de daha önceki pozitif vakalar bitmeden yeni vakalar eklendi. Kırmızı-siyahlı ekipte yapılan testlerde 9 kişinin sonucunun pozitif olduğu ifade edildi.

Gaziantep FK tarafından yapılan açıklamaya göre test sonucu pozitif çıkanların 7'si futbolcu, 1'i antrenör ve 1'i de personel.

Gaziantep FK'de Beşiktaş maçı öncesi büyük eksik! Pozitif vaka sayısı 11'e yükseldi!

3 FUTBOLCU NEGATİFE DÖNDÜ

Bu vakalarla birlikte daha önce 5 pozitif vaka bildiren ve 3'ünün iyileştiğini aktaran Gaziantep FK'de sayı 11'e çıktı. Kırmızı-siyahlı ekip, Beşiktaş karşısında oldukça eksik bir kadroyla mücadele etmek zorunda kalacak. 

Konuyla ilgili kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Lig 'in 21. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, 7 futbolcumuzun, bir antrenörümüzün ve bir personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Geçtiğimiz hafta yapılan Covid 19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 5 futbolcumuzdan 3'ünün test sonucu negatife dönmüştür. Yapılan testlerle birlikte, takımımızda pozitif yaka sayısı 11'e yükselmiştir" ifadelerine yer verildi.

 

 

Ramazan Sarı
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