Gaziantep FK'de Kovid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonucunun negatif çıktığı bildirildi.



Kulübün açıklamasına göre, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından futbol takımına ve personele dün uygulanan testlerin sonuçları belli oldu.



Sonuçlarda herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı.





Kaynak: AA