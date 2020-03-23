Gaziantep FK'den Galatasaray camiasına "geçmiş olsun" mesajı

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Albayrak ve Terim ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda Galatasaray Kulübü etiketlenerek "İyi haberlerinizi bekliyoruz." denildi.

Kaynak: AA