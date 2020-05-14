İstanbul25 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Gaziantep FK'den Kasımpaşa'ya "geçmiş olsun" mesajı

Gaziantep FK'den Kasımpaşa'ya "geçmiş olsun" mesajı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Kasımpaşa'da iki futbolcunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Kasımpaşa Spor Kulübünden 2 futbolcunun Kovid-19 test sonucunun pozitif...

Gaziantep FK'den Kasımpaşa'ya "geçmiş olsun" mesajı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Kasımpaşa'da iki futbolcunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Kasımpaşa Spor Kulübünden 2 futbolcunun Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kasımpaşa Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletir, hastalara acil şifalar dileriz." denildi.

Kaynak: AA


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT