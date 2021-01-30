Gaziantep, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Gaziantep, Galatasaray ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Gaziantep ve Galatasaray mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 22. hafta maçında Gaziantep sahasında Galatasaray ile 29.01.2021 19:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu - Gaziantep stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Gaziantep, Galatasaray Maç Sonucu Ne Oldu? Gaziantep - Galatasaray Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Gaziantep, Galatasaray maç sonucu: Gaziantep Galatasaray 1 2 Gaziantep Galatasaray Maçının Özeti İçin Tıklayın Gaziantep, Galatasaray maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Kalyon Stadyumu - Gaziantep

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

29.01.2021 19:00

Gaziantep Galatasaray Maçının Hakemleri

Mete Kalkavan(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Serkan Ok(2. Yardımcı Hakem), Murat Erdoğan(dördüncü Hakem), Volkan Bayarslan(var), Ekrem Kan(avar)

Gaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 6. Alın Dorınel Toşca, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 94. Nouha Dıcko, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 17. Oğuz Ceylan, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 74. Amedej Vetrih, 11. Güray Vural

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 4. Ulaş Zengin, 7. Kenan Özer, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 14. Bilal Başacıkoğlu, 20. Zvonımır Kozulj, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 77. Enver Cenk Şahin, 32. Osama Rashıd, 26. Mirza Cihan

Teknik Sorumlu

Rıcardo Manuel Da Sılva Sa Pınto

Goller

Alexandru Iulıan Maxım,90+8.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı 86.dk

Oyundan Çıkanlar

Oğuz Ceylan 77.dk, Jefferson Nogueıra Junıor 89.dk, Amedej Vetrih 79.dk, Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo 89.dk

Oyuna Girenler

Kenan Özer 77.dk, Osama Rashıd 89.dk, Bilal Başacıkoğlu 79.dk, Enver Cenk Şahin 89.dk

Galatasaray

Galatasaray İlk 11

1. Nestor Fernando Muslera, 4. Taylan Antalyalı, 8. Ryan Guno Babel, 10. Younes Belhanda, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 20. Emre Akbaba, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 66. Arda Turan

Yedekler

34. Okan Kocuk, 7. Henry Chukwuemeka Onyekuru, 11. Halil İbrahim Dervişoğlu, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 49. Valentıne James Ozornwafor

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

Henry Chukwuemeka Onyekuru,51.dk (f), Henry Chukwuemeka Onyekuru,78.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Nestor Fernando Muslera 90+6.dk, Sarı Kart Marcelo Josemır Saracchı Pıntos 100.dk

Oyundan Çıkanlar

Arda Turan 74.dk, Emre Kılınç 74.dk, Emre Akbaba 46.dk, Ryan Guno Babel 86.dk, Younes Belhanda 46.dk

Oyuna Girenler

Ömer Bayram 74.dk, Oghenekaro Peter Etebo 74.dk, Muhammed Kerem Aktürkoğlu 46.dk, Halil İbrahim Dervişoğlu 86.dk, Henry Chukwuemeka Onyekuru 46.dk

Süper Lig 22. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 20 14 2 4 47 23 44 24 2 Galatasaray 21 13 3 5 43 18 42 25 3 Fenerbahçe 20 13 3 4 42 23 42 19 4 Gaziantep FK 21 9 8 4 35 26 35 9 5 Alanyaspor 20 10 4 6 34 20 34 14 6 Trabzonspor 20 9 6 5 25 23 33 2 7 Hatayspor 20 9 5 6 29 25 32 4 8 Fatih Karagümrük 21 8 7 6 33 29 31 4 9 Yeni Malatyaspor 21 7 7 7 27 26 28 1 10 Antalyaspor 20 6 8 6 20 26 26 -6 11 Göztepe 20 6 7 7 29 24 25 5 12 Çaykur Rizespor 20 6 7 7 27 35 25 -8 13 Kasımpaşa 21 7 4 10 23 31 25 -8 14 Sivasspor 20 5 9 6 21 25 24 -4 15 Başakşehir FK 20 6 6 8 26 32 24 -6 16 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 23 0 17 Kayserispor 21 6 4 11 15 26 22 -11 18 Gençlerbirliği 20 5 4 11 20 40 19 -20 19 MKE Ankaragücü 20 5 3 12 25 34 18 -9 20 BB Erzurumspor 20 4 5 11 19 35 17 -16 21 Denizlispor 20 3 5 12 19 38 14 -19

Süper Lig 22. hafta Fikstür sonuçları