Gaziantep, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Gaziantep, Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Gaziantep, Galatasaray ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Gaziantep ve Galatasaray mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 22. hafta maçında Gaziantep sahasında Galatasaray ile 29.01.2021 19:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu - Gaziantep stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Gaziantep, Galatasaray Maç Sonucu Ne Oldu?
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Gaziantep, Galatasaray maç sonucu:
|Gaziantep
|Galatasaray
|1
|2
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Gaziantep, Galatasaray maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Kalyon Stadyumu - Gaziantep
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.01.2021 19:00
Gaziantep Galatasaray Maçının Hakemleri
Mete Kalkavan(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Serkan Ok(2. Yardımcı Hakem), Murat Erdoğan(dördüncü Hakem), Volkan Bayarslan(var), Ekrem Kan(avar)
Gaziantep
Gaziantep İlk 11
1. Günay Güvenç, 6. Alın Dorınel Toşca, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 94. Nouha Dıcko, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 17. Oğuz Ceylan, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 74. Amedej Vetrih, 11. Güray Vural
Yedekler
25. Çağlar Şahin Akbaba, 4. Ulaş Zengin, 7. Kenan Özer, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 14. Bilal Başacıkoğlu, 20. Zvonımır Kozulj, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 77. Enver Cenk Şahin, 32. Osama Rashıd, 26. Mirza Cihan
Teknik Sorumlu
Rıcardo Manuel Da Sılva Sa Pınto
Goller
Alexandru Iulıan Maxım,90+8.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı 86.dk
Oyundan Çıkanlar
Oğuz Ceylan 77.dk, Jefferson Nogueıra Junıor 89.dk, Amedej Vetrih 79.dk, Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo 89.dk
Oyuna Girenler
Kenan Özer 77.dk, Osama Rashıd 89.dk, Bilal Başacıkoğlu 79.dk, Enver Cenk Şahin 89.dk
Galatasaray İlk 11
1. Nestor Fernando Muslera, 4. Taylan Antalyalı, 8. Ryan Guno Babel, 10. Younes Belhanda, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 20. Emre Akbaba, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 66. Arda Turan
Yedekler
34. Okan Kocuk, 7. Henry Chukwuemeka Onyekuru, 11. Halil İbrahim Dervişoğlu, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 49. Valentıne James Ozornwafor
Teknik Sorumlu
Fatih Terim
Goller
Henry Chukwuemeka Onyekuru,51.dk (f), Henry Chukwuemeka Onyekuru,78.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Nestor Fernando Muslera 90+6.dk, Sarı Kart Marcelo Josemır Saracchı Pıntos 100.dk
Oyundan Çıkanlar
Arda Turan 74.dk, Emre Kılınç 74.dk, Emre Akbaba 46.dk, Ryan Guno Babel 86.dk, Younes Belhanda 46.dk
Oyuna Girenler
Ömer Bayram 74.dk, Oghenekaro Peter Etebo 74.dk, Muhammed Kerem Aktürkoğlu 46.dk, Halil İbrahim Dervişoğlu 86.dk, Henry Chukwuemeka Onyekuru 46.dk
Süper Lig 22. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|20
|14
|2
|4
|47
|23
|44
|24
|2
|Galatasaray
|21
|13
|3
|5
|43
|18
|42
|25
|3
|Fenerbahçe
|20
|13
|3
|4
|42
|23
|42
|19
|4
|Gaziantep FK
|21
|9
|8
|4
|35
|26
|35
|9
|5
|Alanyaspor
|20
|10
|4
|6
|34
|20
|34
|14
|6
|Trabzonspor
|20
|9
|6
|5
|25
|23
|33
|2
|7
|Hatayspor
|20
|9
|5
|6
|29
|25
|32
|4
|8
|Fatih Karagümrük
|21
|8
|7
|6
|33
|29
|31
|4
|9
|Yeni Malatyaspor
|21
|7
|7
|7
|27
|26
|28
|1
|10
|Antalyaspor
|20
|6
|8
|6
|20
|26
|26
|-6
|11
|Göztepe
|20
|6
|7
|7
|29
|24
|25
|5
|12
|Çaykur Rizespor
|20
|6
|7
|7
|27
|35
|25
|-8
|13
|Kasımpaşa
|21
|7
|4
|10
|23
|31
|25
|-8
|14
|Sivasspor
|20
|5
|9
|6
|21
|25
|24
|-4
|15
|Başakşehir FK
|20
|6
|6
|8
|26
|32
|24
|-6
|16
|Konyaspor
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|23
|0
|17
|Kayserispor
|21
|6
|4
|11
|15
|26
|22
|-11
|18
|Gençlerbirliği
|20
|5
|4
|11
|20
|40
|19
|-20
|19
|MKE Ankaragücü
|20
|5
|3
|12
|25
|34
|18
|-9
|20
|BB Erzurumspor
|20
|4
|5
|11
|19
|35
|17
|-16
|21
|Denizlispor
|20
|3
|5
|12
|19
|38
|14
|-19
Süper Lig 22. hafta Fikstür sonuçları
|29.01.2021
|Gaziantep FK
|1-2
|Galatasaray
|29.01.2021
|Yeni Malatyaspor
|0-0
|Fatih Karagümrük
|30.01.2021
|Başakşehir FK
|Hatayspor
|30.01.2021
|Alanyaspor
|Sivasspor
|30.01.2021
|Fenerbahçe
|Çaykur Rizespor
|30.01.2021
|Kasımpaşa
|0-0
|Kayserispor
|31.01.2021
|Gençlerbirliği
|Antalyaspor
|31.01.2021
|Beşiktaş
|Trabzonspor
|31.01.2021
|BB Erzurumspor
|MKE Ankaragücü
|31.01.2021
|Denizlispor
|Göztepe