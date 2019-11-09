Gaziantep-Galatasaray maçı son dakika... CANLI ANLATIM

Gaziantep-Galatasaray maçı bugün oynanacak. Süper Lig'in 11.haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Gaziantep-Galatasaray canlı anlatım haberimizde...

Gaziantep - Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun hakem üçlüsü görev alacak. Karşılaşma Bein Sports'dan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi takvim.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK- GALATASARAY CANLI ANLATIM

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Gaziantep-Galatasaray maçı başladı.

13'

Korner kazanan takım Galatasaray. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Ömer Bayram.

12'

Galatasaray takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Ömer Bayram.

11'

Rakip sahada gol arayan takım Galatasaray. Christian Luyindama kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleyi tutmayan bu vuruş, Gaziantep Stadyumu Stadı'nda skoru değiştirmiyor.

11'

Gaziantep Stadyumu stadında, Galatasaray takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

11'

Gaziantep Stadyumu stadında, Florin Andone sakatlandı ve sahayı terk ediyor. Yerine giren oyuncu Ryan Babel.

10'

Oyun sakatlık dolayısı ile durmuş durumda. Florin Andone sakatlık geçiren isim.

7'

Gaziantep takımında Pawel Olkowski sarı kart ile cezalandırıldı.

2'

Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada. Deplasman takımı ofsayta takılıyor.

1'

Ve maçın hakemi maçı başlatan düdüğü çaldı.

Takımların Gaziantep Stadyumu stadındaki maçta sahaya çıkacak kadroları açıklandı.

Galatasaray son 5 deplasman maçında hiç kazanmadı.

Souleymane Diarra 6 sarı kartla Gaziantep takımının en çok sarı kart gören oyuncusu. Galatasaray takımından Mariano 5 sarı kart gördü.

Patrick Twumasi 5 golle Gaziantep takımının en golcü futbolcusu. Ryan Babel ise Galatasaray adına 4 gol kaydetti.

GAZİANTEP FK- GALATASARAY İLK 11'LER KİM?

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Olkowski, Chibsah, Güray, Twumasi, Kayode.

Galatasaray: Muslera, Emre, Ahmet, Marcao, Luyindama, Mariano, Ömer, Lemina, Adem, Feghouli, Andone

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