Gaziantep-Galatasaray maçı son dakika... İlk 11'leri belli oldu!

Gaziantep-Galatasaray maçı bugün oynanacak. Süper Lig'in 11.haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Gaziantep-Galatasaray karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu.

Gaziantep - Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun hakem üçlüsü görev alacak. Karşılaşma Bein Sports'dan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi takvim.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK- GALATASARAY CANLI ANLATIM

Gaziantep Galatasaray maçı canlı anlatımı bu sayfadan takip edebilirsiniz. Karşılaşma başlar başlamaz dakika dakika canlı anlatım burada...

GAZİANTEP FK- GALATASARAY İLK 11'LER KİM?

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Olkowski, Chibsah, Güray, Twumasi, Kayode.

Galatasaray: Muslera, Emre, Ahmet, Marcao, Luyindama, Mariano, Ömer, Lemina, Adem, Feghouli, Andone

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