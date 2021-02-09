Gaziantep, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Gaziantep, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Gaziantep, Göztepe ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Gaziantep ve Göztepe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 24. hafta maçında Gaziantep sahasında Göztepe ile 08.02.2021 16:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu - Gaziantep stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Gaziantep, Göztepe Maç Sonucu Ne Oldu?
Gaziantep - Göztepe Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
Gaziantep, Göztepe maç sonucu:
|Gaziantep
|Göztepe
|2
|0
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Gaziantep, Göztepe maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Kalyon Stadyumu - Gaziantep
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.02.2021 16:00
Gaziantep Göztepe Maçının Hakemleri
Volkan Bayarslan(hakem), Esat Sancaktar(1. Yardımcı Hakem), Deniz Caner Özaral(2. Yardımcı Hakem), Bülent Birincioğlu(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Ekrem Kan(avar)
Gaziantep
Gaziantep İlk 11
1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 15. Ertuğrul Ersoy, 11. Güray Vural, 7. Kenan Özer, 17. Oğuz Ceylan, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 32. Osama Rashıd, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 10. Muhammet Demir
Yedekler
71. Mustafa Burak Bozan, 4. Ulaş Zengin, 24. Roderıck Jefferson Gonçalves Mıranda, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 14. Bilal Başacıkoğlu, 77. Enver Cenk Şahin, 20. Zvonımır Kozulj, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa
Teknik Sorumlu
Rıcardo Manuel Da Sılva Sa Pınto
Goller
El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı,54.dk (h), Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo,76.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Osama Rashıd 69.dk
Oyundan Çıkanlar
Güray Vural 84.dk, Muhammet Demir 84.dk, Kenan Özer 72.dk, Alexandru Iulıan Maxım 64.dk, Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo 84.dk
Oyuna Girenler
Iraneuton Sousa Moraıs Junıor 84.dk, Andre Felıpe Rıbeıro De Souza 84.dk, Bilal Başacıkoğlu 72.dk, Jefferson Nogueıra Junıor 64.dk, Andre Alexandre Carreıra De Sousa 84.dk
Göztepe İlk 11
70. İrfan Can Eğribayat, 3. Marko Mıhojevıc, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 7. Halil Akbunar, 8. Soner Aydoğdu, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 44. Anderson Esıtı, 20. Lamine Gassama, 29. Foussenı Dıabate, 41. Berkan Emir, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo
Yedekler
16. Balazs Attıla Megyerı, 6. Kubilay Sönmez, 18. Adıs Jahovıc, 22. Brown Aıde Ideye, 32. Peter Antonıo Zulj, 33. Atınç Nukan, 11. Zlatko Trıpıc, 68. Dzenan Burekovıc, 77. Murat Paluli, 30. Yalçın Kayan
Teknik Sorumlu
Ünal Karaman
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
Halil Akbunar 79.dk, Lamine Gassama 87.dk, Foussenı Dıabate 79.dk, Marko Mıhojevıc 87.dk, Anderson Esıtı 61.dk
Oyuna Girenler
Zlatko Trıpıc 79.dk, Murat Paluli 87.dk, Peter Antonıo Zulj 79.dk, Brown Aıde Ideye 87.dk, Adıs Jahovıc 61.dk
Süper Lig 24. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Galatasaray
|23
|15
|3
|5
|47
|18
|48
|29
|2
|Beşiktaş
|23
|15
|3
|5
|50
|26
|48
|24
|3
|Fenerbahçe
|23
|15
|3
|5
|45
|25
|48
|20
|4
|Trabzonspor
|23
|12
|6
|5
|30
|24
|42
|6
|5
|Alanyaspor
|23
|12
|5
|6
|40
|23
|41
|17
|6
|Hatayspor
|23
|11
|5
|7
|39
|29
|38
|10
|7
|Gaziantep FK
|23
|10
|8
|5
|37
|28
|38
|9
|8
|Fatih Karagümrük
|23
|10
|7
|6
|36
|29
|37
|7
|9
|Antalyaspor
|23
|7
|10
|6
|23
|28
|31
|-5
|10
|Yeni Malatyaspor
|23
|7
|8
|8
|29
|30
|29
|-1
|11
|Sivasspor
|23
|6
|10
|7
|26
|29
|28
|-3
|12
|Göztepe
|23
|6
|8
|9
|32
|30
|26
|2
|13
|Çaykur Rizespor
|23
|6
|8
|9
|29
|39
|26
|-10
|14
|Kasımpaşa
|23
|7
|5
|11
|25
|36
|26
|-11
|15
|Konyaspor
|22
|6
|6
|10
|27
|28
|24
|-1
|16
|Kayserispor
|23
|6
|6
|11
|17
|28
|24
|-11
|17
|Başakşehir FK
|23
|6
|6
|11
|27
|41
|24
|-14
|18
|BB Erzurumspor
|23
|5
|7
|11
|21
|36
|22
|-15
|19
|Gençlerbirliği
|22
|5
|5
|12
|20
|41
|20
|-21
|20
|MKE Ankaragücü
|22
|5
|3
|14
|26
|39
|18
|-13
|21
|Denizlispor
|23
|4
|6
|13
|22
|41
|18
|-19
Süper Lig 24. hafta Fikstür sonuçları
|06.02.2021
|Fenerbahçe
|0-1
|Galatasaray
|06.02.2021
|Kasımpaşa
|1-4
|Hatayspor
|06.02.2021
|Başakşehir FK
|0-1
|Fatih Karagümrük
|06.02.2021
|Alanyaspor
|2-1
|Çaykur Rizespor
|07.02.2021
|BB Erzurumspor
|1-1
|Kayserispor
|07.02.2021
|Denizlispor
|1-1
|Antalyaspor
|07.02.2021
|MKE Ankaragücü
|1-4
|Sivasspor
|07.02.2021
|Beşiktaş
|1-0
|Konyaspor
|08.02.2021
|Yeni Malatyaspor
|0-2
|Trabzonspor
|08.02.2021
|Gaziantep FK
|2-0
|Göztepe