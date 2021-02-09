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Gaziantep, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Gaziantep, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gaziantep, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Gaziantep, Göztepe ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Gaziantep ve Göztepe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 24. hafta maçında Gaziantep sahasında Göztepe ile 08.02.2021 16:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu - Gaziantep stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Gaziantep, Göztepe Maç Sonucu Ne Oldu?

Gaziantep - Göztepe Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Gaziantep, Göztepe maç sonucu:

GAZİANTEP GÖZTEPE
Gaziantep Göztepe
2 0

Gaziantep Göztepe Maçının Özeti İçin Tıklayın

Gaziantep, Göztepe maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Kalyon Stadyumu - Gaziantep

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.02.2021 16:00

Gaziantep Göztepe Maçının Hakemleri

Volkan Bayarslan(hakem), Esat Sancaktar(1. Yardımcı Hakem), Deniz Caner Özaral(2. Yardımcı Hakem), Bülent Birincioğlu(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Ekrem Kan(avar)

GAZİANTEPGaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 15. Ertuğrul Ersoy, 11. Güray Vural, 7. Kenan Özer, 17. Oğuz Ceylan, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 32. Osama Rashıd, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 10. Muhammet Demir

Yedekler

71. Mustafa Burak Bozan, 4. Ulaş Zengin, 24. Roderıck Jefferson Gonçalves Mıranda, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 14. Bilal Başacıkoğlu, 77. Enver Cenk Şahin, 20. Zvonımır Kozulj, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa

Teknik Sorumlu

Rıcardo Manuel Da Sılva Sa Pınto

Goller

El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı,54.dk (h), Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo,76.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Osama Rashıd 69.dk

Oyundan Çıkanlar

Güray Vural 84.dk, Muhammet Demir 84.dk, Kenan Özer 72.dk, Alexandru Iulıan Maxım 64.dk, Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo 84.dk

Oyuna Girenler

Iraneuton Sousa Moraıs Junıor 84.dk, Andre Felıpe Rıbeıro De Souza 84.dk, Bilal Başacıkoğlu 72.dk, Jefferson Nogueıra Junıor 64.dk, Andre Alexandre Carreıra De Sousa 84.dk

GÖZTEPEGöztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 3. Marko Mıhojevıc, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 7. Halil Akbunar, 8. Soner Aydoğdu, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 44. Anderson Esıtı, 20. Lamine Gassama, 29. Foussenı Dıabate, 41. Berkan Emir, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 6. Kubilay Sönmez, 18. Adıs Jahovıc, 22. Brown Aıde Ideye, 32. Peter Antonıo Zulj, 33. Atınç Nukan, 11. Zlatko Trıpıc, 68. Dzenan Burekovıc, 77. Murat Paluli, 30. Yalçın Kayan

Teknik Sorumlu

Ünal Karaman

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

Halil Akbunar 79.dk, Lamine Gassama 87.dk, Foussenı Dıabate 79.dk, Marko Mıhojevıc 87.dk, Anderson Esıtı 61.dk

Oyuna Girenler

Zlatko Trıpıc 79.dk, Murat Paluli 87.dk, Peter Antonıo Zulj 79.dk, Brown Aıde Ideye 87.dk, Adıs Jahovıc 61.dk

Süper Lig 24. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Galatasaray23153547184829
2Beşiktaş23153550264824
3Fenerbahçe23153545254820
4Trabzonspor2312653024426
5Alanyaspor23125640234117
6Hatayspor23115739293810
7Gaziantep FK2310853728389
8Fatih Karagümrük2310763629377
9Antalyaspor237106232831-5
10Yeni Malatyaspor23788293029-1
11Sivasspor236107262928-3
12Göztepe236893230262
13Çaykur Rizespor23689293926-10
14Kasımpaşa237511253626-11
15Konyaspor226610272824-1
16Kayserispor236611172824-11
17Başakşehir FK236611274124-14
18BB Erzurumspor235711213622-15
19Gençlerbirliği225512204120-21
20MKE Ankaragücü225314263918-13
21Denizlispor234613224118-19

Süper Lig 24. hafta Fikstür sonuçları

06.02.2021Fenerbahçe0-1Galatasaray
06.02.2021Kasımpaşa1-4Hatayspor
06.02.2021Başakşehir FK0-1Fatih Karagümrük
06.02.2021Alanyaspor2-1Çaykur Rizespor
07.02.2021BB Erzurumspor1-1Kayserispor
07.02.2021Denizlispor1-1Antalyaspor
07.02.2021MKE Ankaragücü1-4Sivasspor
07.02.2021Beşiktaş1-0Konyaspor
08.02.2021Yeni Malatyaspor0-2Trabzonspor
08.02.2021Gaziantep FK2-0Göztepe
Onur Çelik
Spor Editörü
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