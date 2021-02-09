Gaziantep, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Gaziantep, Göztepe ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Gaziantep ve Göztepe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 24. hafta maçında Gaziantep sahasında Göztepe ile 08.02.2021 16:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu - Gaziantep stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Gaziantep, Göztepe Maç Sonucu Ne Oldu? Gaziantep - Göztepe Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Gaziantep, Göztepe maç sonucu: Gaziantep Göztepe 2 0 Gaziantep Göztepe Maçının Özeti İçin Tıklayın Gaziantep, Göztepe maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Kalyon Stadyumu - Gaziantep

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.02.2021 16:00

Gaziantep Göztepe Maçının Hakemleri

Volkan Bayarslan(hakem), Esat Sancaktar(1. Yardımcı Hakem), Deniz Caner Özaral(2. Yardımcı Hakem), Bülent Birincioğlu(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Ekrem Kan(avar)

Gaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 15. Ertuğrul Ersoy, 11. Güray Vural, 7. Kenan Özer, 17. Oğuz Ceylan, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 32. Osama Rashıd, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 10. Muhammet Demir

Yedekler

71. Mustafa Burak Bozan, 4. Ulaş Zengin, 24. Roderıck Jefferson Gonçalves Mıranda, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 14. Bilal Başacıkoğlu, 77. Enver Cenk Şahin, 20. Zvonımır Kozulj, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa

Teknik Sorumlu

Rıcardo Manuel Da Sılva Sa Pınto

Goller

El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı,54.dk (h), Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo,76.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Osama Rashıd 69.dk

Oyundan Çıkanlar

Güray Vural 84.dk, Muhammet Demir 84.dk, Kenan Özer 72.dk, Alexandru Iulıan Maxım 64.dk, Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo 84.dk

Oyuna Girenler

Iraneuton Sousa Moraıs Junıor 84.dk, Andre Felıpe Rıbeıro De Souza 84.dk, Bilal Başacıkoğlu 72.dk, Jefferson Nogueıra Junıor 64.dk, Andre Alexandre Carreıra De Sousa 84.dk

Göztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 3. Marko Mıhojevıc, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 7. Halil Akbunar, 8. Soner Aydoğdu, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 44. Anderson Esıtı, 20. Lamine Gassama, 29. Foussenı Dıabate, 41. Berkan Emir, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 6. Kubilay Sönmez, 18. Adıs Jahovıc, 22. Brown Aıde Ideye, 32. Peter Antonıo Zulj, 33. Atınç Nukan, 11. Zlatko Trıpıc, 68. Dzenan Burekovıc, 77. Murat Paluli, 30. Yalçın Kayan

Teknik Sorumlu

Ünal Karaman

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Halil Akbunar 79.dk, Lamine Gassama 87.dk, Foussenı Dıabate 79.dk, Marko Mıhojevıc 87.dk, Anderson Esıtı 61.dk

Oyuna Girenler

Zlatko Trıpıc 79.dk, Murat Paluli 87.dk, Peter Antonıo Zulj 79.dk, Brown Aıde Ideye 87.dk, Adıs Jahovıc 61.dk

Süper Lig 24. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Galatasaray 23 15 3 5 47 18 48 29 2 Beşiktaş 23 15 3 5 50 26 48 24 3 Fenerbahçe 23 15 3 5 45 25 48 20 4 Trabzonspor 23 12 6 5 30 24 42 6 5 Alanyaspor 23 12 5 6 40 23 41 17 6 Hatayspor 23 11 5 7 39 29 38 10 7 Gaziantep FK 23 10 8 5 37 28 38 9 8 Fatih Karagümrük 23 10 7 6 36 29 37 7 9 Antalyaspor 23 7 10 6 23 28 31 -5 10 Yeni Malatyaspor 23 7 8 8 29 30 29 -1 11 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 28 -3 12 Göztepe 23 6 8 9 32 30 26 2 13 Çaykur Rizespor 23 6 8 9 29 39 26 -10 14 Kasımpaşa 23 7 5 11 25 36 26 -11 15 Konyaspor 22 6 6 10 27 28 24 -1 16 Kayserispor 23 6 6 11 17 28 24 -11 17 Başakşehir FK 23 6 6 11 27 41 24 -14 18 BB Erzurumspor 23 5 7 11 21 36 22 -15 19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 20 -21 20 MKE Ankaragücü 22 5 3 14 26 39 18 -13 21 Denizlispor 23 4 6 13 22 41 18 -19

Süper Lig 24. hafta Fikstür sonuçları