Gaziantep haberleri: Yunus Göç kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Yunus Göç tutuklandı mı?

Tüm Türkiye, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 3 aylık bebek Cihan Göç'un babası Yunus Göç tarafından darp edildiği anları konuşuyor. Görüntüler sosyal medyada infial yaratırken vatandaşlar çok sert tepki göstermiş, görüntüler üzerine Gaziantep Valiliğinden açıklama yapıldı. Bu kapsamda vatandaşların çocuğunu darp eden Yunus Göç hakkında bilgi sahibi olmak için Yunus Göç kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Yunus Göç tutuklandı mı? sorularının cevaplarını araştırıyorlar.

GAZİANTEP HABERLERİ: YUNUS GÖÇ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? YUNUS GÖÇ TUTUKLANDI MI?

Yunus Göç, 28 Kasım 2021 Pazar günü akşam saatlerinde 3 aylık bebeği Cihan Göç'ü Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kahvelipınar'da bulunan evinde darp etmiştir. Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerde Yunus Göç'ün bebeğine sert darbelerle vurduğu ve küçük bebeğin bağırdığı görülüyor. Söz konusu videonun sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan Gaziantep Valiliği, Yunus Göç'ün yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Öte yandan son bilgilere göre Yunus Göç tutuklandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C.G. isimli bebeğini darbettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G'nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır. Olayın şüphelisi Y.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır"

3 AYLIK CİHAN GÖÇ BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

3 aylık Cihan Göç isimli bebek Özel Anka Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı İsmail Demir, bebeğin gece saatlerinde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden kendilerine sevkli olarak kafa travması şikayetiyle geldiğini söyledi.

Beyin kanaması tespit edilmesi üzerine bebeğin yoğun bakım takibi için hastanelerine getirildiğini dile getiren Demir şöyle konuştu:

"Gece 1 civarında hastanemize geldiğinde şuur durumu uykuya meyilliydi, hareketlerinde biraz azlık vardı. Genel olarak çok da kötü değil ama iyi de değildi, şuur durumundan dolayı, travmaya bağlı olarak. Yapılan tetkiklerinde kanama tespit edildi. Ameliyatlık bir durumu yoktu ve medikal tedavisine başladık. Çekilen kontrol tomografilerinde kanamasında artış olmaması üzerine medikal olarak şu an yoğun bakımda tedavi etmekteyiz. Geçirdiği kanamadan dolayı hayati tehlikesi devam ediyor."

"NEFESİM KESİLDİ, BİRDEN İÇERİ DALDIM"

Anne Göç, olaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, eşinden şüphelendikten sonra durumu annesine anlattığını söyledi. Aradan geçen birkaç günlük sürenin ardından Yunus Göç'ün oğlunu dövmediğini düşünmek istediğini dile getiren anne Göç," Beni mutfağa çay ve Yemek yapmaya gönderiyordu. O sırada da çocuğu dövüyordu. O dövdüğü esnada kapı deliğinden bakmak istedim. Anahtarı çıkarıp delikten baktım. Çocuğun suratına avcunun içiyle vuruyordu. Birden çok kötü oldum, geri çekildim. Nefes alamadım. Nefesim kesildi. Birden içeri daldım. Dövdüğünü anladığımı belli ettirmedim. Çünkü belli ettirsem çocuğa ve bana farklı şeyler yapabilirdi” diye konuştu.

"BEBEĞİ HEMEN KUCAĞIM ALDIM"

Annesinden kameralı bir telefon istediğini dile getiren anne göç, telefonu televizyon ünitesinin altındaki peçeteliğe sakladığını ve kamerayı açtığını söyledi. Anne Göç," O beni çay yapmaya gönderdi. Anlamasın diye telefonu iyice gizledim. Mutfağa girdiğimde bağırma sesleri geldi. Kapının önünde biraz bekledim. Zaten çok ta bekleyemedim. İçeri girip bebeği hemen kucağıma aldım. Anlamaması için kendisini suçlamadım” şeklinde konuştu.

Göç, eşine inanmadığını dile getirerek, “Ben halbuki inanmıyordum ona. Çocuğu severken de ‘Oy seni annen mi dövdü’ diyordu. Ben bu görüntüyü bilerek çektim. Bebeğe onları yaptığı için ceza alacağını da biliyor. Böyle sinirlenince gözü dönüyor. Çocuğum o darptan sonra beyin kanaması geçirdi. En ağır cezayı alsın hapse girsin. Cezasını çeksin. Hiç çıkmasın oradan." ifadelerini kullandı

Yunus Göç'ün kendisini ailesiyle tehdit ettiğini dile getirerek," Bana ‘Seni öldürürüm, çocuğu alırım’ diyordu. Koruma polis istiyorum. Hala korkuyorum. Bebeğim doğduğu günden beridir şiddet görüyordu. Ama inanamıyordum. Telefonumu da aldı. Ailemi arayamıyordum. Zaten bebek onun kucağına gittiğinde durmuyordu. Herkeste duruyordu. Artık kokusundan mı anlıyordu bilmiyorum. Ağlamaya başlıyordu. Çocuk bende susuyor ama onda ağlıyor. Kaç gündür hiç uyumuyorum. Kafamı yastığa koyduğumda o çığlığı, sesi duyuyorum” dedi.