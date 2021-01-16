Gaziantep, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 1. hafta maçında Gaziantep, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Gaziantep ve Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 1. hafta maçında Gaziantep sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 16.01.2021 16:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Gaziantep, Hes Kablo Kayserispor Maç Sonucu Ne Oldu? Gaziantep - Hes Kablo Kayserispor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Gaziantep, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu: Gaziantep Hes Kablo Kayserispor 2 1 Gaziantep Hes Kablo Kayserispor Maçının Özeti İçin Tıklayın Gaziantep, Hes Kablo Kayserispor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Kalyon Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

16.01.2021 16:00

Gaziantep Hes Kablo Kayserispor Maçının Hakemleri

Halil Umut Meler(hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(1. Yardımcı Hakem), İlker Takpak(2. Yardımcı Hakem), Emre Kargın(dördüncü Hakem), Özgür Yankaya(var), Erkan Engin(avar)

Gaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 17. Oğuz Ceylan, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 6. Alın Dorınel Toşca, 11. Güray Vural, 74. Amedej Vetrih, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 10. Muhammet Demir, 7. Kenan Özer

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 4. Ulaş Zengin, 5. Kubilay Aktaş, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 55. Abdul Azız Tetteh, 88. Furkan Soyalp, 26. Mirza Cihan, 20. Zvonımır Kozulj, 77. Enver Cenk Şahin, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza

Hes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

16. Doğan Alemdar, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 6. Manuel Henrıque Tavares Fernandes, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 25. Aaron Justın Lennon, 96. Danıel Avramovskı

Yedekler

1. İsmail Çipe, 5. Oğuzhan Çapar, 7. Harrıson Nsımbukızaza Sema Manzala Tusungama, 11. Muğdat Çelik, 14. Emre Demir, 17. Nurettin Korkmaz, 23. İlhan Parlak, 30. Adem Doğan, 88. Gustavo Campanharo, 89. Yaw Ackah

Teknik Sorumlu

Dan Vasıle Petrescu

Süper Lig 1. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 17 11 2 4 39 21 35 18 2 Fenerbahçe 17 11 2 4 35 21 35 14 3 Gaziantep FK 18 9 7 2 33 20 34 13 4 Galatasaray 17 10 3 4 34 14 33 20 5 Alanyaspor 18 9 3 6 29 16 30 13 6 Hatayspor 17 8 4 5 25 22 28 3 7 Fatih Karagümrük 18 7 6 5 30 24 27 6 8 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 26 -1 9 Antalyaspor 18 6 6 6 19 25 24 -6 10 Sivasspor 18 5 8 5 20 22 23 -2 11 Başakşehir FK 18 6 5 7 25 29 23 -4 12 Konyaspor 18 6 4 8 26 24 22 2 13 Göztepe 18 5 7 6 24 22 22 2 14 Kasımpaşa 17 6 4 7 20 27 22 -7 15 Yeni Malatyaspor 17 5 6 6 21 23 21 -2 16 Çaykur Rizespor 17 5 6 6 22 30 21 -8 17 Gençlerbirliği 18 5 4 9 19 34 19 -15 18 Kayserispor 18 4 4 10 12 23 16 -11 19 MKE Ankaragücü 17 4 3 10 20 27 15 -7 20 Denizlispor 17 3 5 9 17 28 14 -11 21 BB Erzurumspor 18 3 4 11 16 33 13 -17

Süper Lig 1. hafta Fikstür sonuçları