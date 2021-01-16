Gaziantep, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 1. hafta maçında Gaziantep, Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 1. hafta maçında Gaziantep, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Gaziantep ve Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 1. hafta maçında Gaziantep sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 16.01.2021 16:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Gaziantep, Hes Kablo Kayserispor Maç Sonucu Ne Oldu?
Gaziantep - Hes Kablo Kayserispor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
Gaziantep, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu:
|Gaziantep
|Hes Kablo Kayserispor
|2
|1
Gaziantep Hes Kablo Kayserispor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Gaziantep, Hes Kablo Kayserispor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Kalyon Stadyumu
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
16.01.2021 16:00
Gaziantep Hes Kablo Kayserispor Maçının Hakemleri
Halil Umut Meler(hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(1. Yardımcı Hakem), İlker Takpak(2. Yardımcı Hakem), Emre Kargın(dördüncü Hakem), Özgür Yankaya(var), Erkan Engin(avar)
Gaziantep
Gaziantep İlk 11
1. Günay Güvenç, 17. Oğuz Ceylan, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 6. Alın Dorınel Toşca, 11. Güray Vural, 74. Amedej Vetrih, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 10. Muhammet Demir, 7. Kenan Özer
Yedekler
25. Çağlar Şahin Akbaba, 4. Ulaş Zengin, 5. Kubilay Aktaş, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 55. Abdul Azız Tetteh, 88. Furkan Soyalp, 26. Mirza Cihan, 20. Zvonımır Kozulj, 77. Enver Cenk Şahin, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza
Hes Kablo Kayserispor İlk 11
16. Doğan Alemdar, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 6. Manuel Henrıque Tavares Fernandes, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 25. Aaron Justın Lennon, 96. Danıel Avramovskı
Yedekler
1. İsmail Çipe, 5. Oğuzhan Çapar, 7. Harrıson Nsımbukızaza Sema Manzala Tusungama, 11. Muğdat Çelik, 14. Emre Demir, 17. Nurettin Korkmaz, 23. İlhan Parlak, 30. Adem Doğan, 88. Gustavo Campanharo, 89. Yaw Ackah
Teknik Sorumlu
Dan Vasıle Petrescu
Süper Lig 1. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|17
|11
|2
|4
|39
|21
|35
|18
|2
|Fenerbahçe
|17
|11
|2
|4
|35
|21
|35
|14
|3
|Gaziantep FK
|18
|9
|7
|2
|33
|20
|34
|13
|4
|Galatasaray
|17
|10
|3
|4
|34
|14
|33
|20
|5
|Alanyaspor
|18
|9
|3
|6
|29
|16
|30
|13
|6
|Hatayspor
|17
|8
|4
|5
|25
|22
|28
|3
|7
|Fatih Karagümrük
|18
|7
|6
|5
|30
|24
|27
|6
|8
|Trabzonspor
|17
|7
|5
|5
|19
|20
|26
|-1
|9
|Antalyaspor
|18
|6
|6
|6
|19
|25
|24
|-6
|10
|Sivasspor
|18
|5
|8
|5
|20
|22
|23
|-2
|11
|Başakşehir FK
|18
|6
|5
|7
|25
|29
|23
|-4
|12
|Konyaspor
|18
|6
|4
|8
|26
|24
|22
|2
|13
|Göztepe
|18
|5
|7
|6
|24
|22
|22
|2
|14
|Kasımpaşa
|17
|6
|4
|7
|20
|27
|22
|-7
|15
|Yeni Malatyaspor
|17
|5
|6
|6
|21
|23
|21
|-2
|16
|Çaykur Rizespor
|17
|5
|6
|6
|22
|30
|21
|-8
|17
|Gençlerbirliği
|18
|5
|4
|9
|19
|34
|19
|-15
|18
|Kayserispor
|18
|4
|4
|10
|12
|23
|16
|-11
|19
|MKE Ankaragücü
|17
|4
|3
|10
|20
|27
|15
|-7
|20
|Denizlispor
|17
|3
|5
|9
|17
|28
|14
|-11
|21
|BB Erzurumspor
|18
|3
|4
|11
|16
|33
|13
|-17
Süper Lig 1. hafta Fikstür sonuçları
|11.09.2020
|Çaykur Rizespor
|1-2
|Fenerbahçe
|12.09.2020
|Göztepe
|5-1
|Denizlispor
|12.09.2020
|Fatih Karagümrük
|3-0
|Yeni Malatyaspor
|12.09.2020
|Sivasspor
|0-2
|Alanyaspor
|12.09.2020
|Galatasaray
|3-1
|Gaziantep FK
|13.09.2020
|Antalyaspor
|2-0
|Gençlerbirliği
|13.09.2020
|MKE Ankaragücü
|1-2
|BB Erzurumspor
|13.09.2020
|Kayserispor
|1-0
|Kasımpaşa
|13.09.2020
|Trabzonspor
|1-3
|Beşiktaş
|14.09.2020
|Hatayspor
|2-0
|Başakşehir FK