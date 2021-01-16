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Gaziantep, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 1. hafta maçında Gaziantep, Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gaziantep, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 1. hafta maçında Gaziantep, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Gaziantep ve Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 1. hafta maçında Gaziantep sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 16.01.2021 16:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Gaziantep, Hes Kablo Kayserispor Maç Sonucu Ne Oldu?

Gaziantep - Hes Kablo Kayserispor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Gaziantep, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu:

GAZİANTEP HES KABLO KAYSERİSPOR
Gaziantep Hes Kablo Kayserispor
2 1

Gaziantep Hes Kablo Kayserispor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Gaziantep, Hes Kablo Kayserispor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Kalyon Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

16.01.2021 16:00

Gaziantep Hes Kablo Kayserispor Maçının Hakemleri

Halil Umut Meler(hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(1. Yardımcı Hakem), İlker Takpak(2. Yardımcı Hakem), Emre Kargın(dördüncü Hakem), Özgür Yankaya(var), Erkan Engin(avar)

GAZİANTEPGaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 17. Oğuz Ceylan, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 6. Alın Dorınel Toşca, 11. Güray Vural, 74. Amedej Vetrih, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 10. Muhammet Demir, 7. Kenan Özer

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 4. Ulaş Zengin, 5. Kubilay Aktaş, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 55. Abdul Azız Tetteh, 88. Furkan Soyalp, 26. Mirza Cihan, 20. Zvonımır Kozulj, 77. Enver Cenk Şahin, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza

HES KABLO KAYSERİSPORHes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

16. Doğan Alemdar, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 6. Manuel Henrıque Tavares Fernandes, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 25. Aaron Justın Lennon, 96. Danıel Avramovskı

Yedekler

1. İsmail Çipe, 5. Oğuzhan Çapar, 7. Harrıson Nsımbukızaza Sema Manzala Tusungama, 11. Muğdat Çelik, 14. Emre Demir, 17. Nurettin Korkmaz, 23. İlhan Parlak, 30. Adem Doğan, 88. Gustavo Campanharo, 89. Yaw Ackah

Teknik Sorumlu

Dan Vasıle Petrescu

Süper Lig 1. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş17112439213518
2Fenerbahçe17112435213514
3Gaziantep FK1897233203413
4Galatasaray17103434143320
5Alanyaspor1893629163013
6Hatayspor178452522283
7Fatih Karagümrük187653024276
8Trabzonspor17755192026-1
9Antalyaspor18666192524-6
10Sivasspor18585202223-2
11Başakşehir FK18657252923-4
12Konyaspor186482624222
13Göztepe185762422222
14Kasımpaşa17647202722-7
15Yeni Malatyaspor17566212321-2
16Çaykur Rizespor17566223021-8
17Gençlerbirliği18549193419-15
18Kayserispor184410122316-11
19MKE Ankaragücü174310202715-7
20Denizlispor17359172814-11
21BB Erzurumspor183411163313-17

Süper Lig 1. hafta Fikstür sonuçları

11.09.2020Çaykur Rizespor1-2Fenerbahçe
12.09.2020Göztepe5-1Denizlispor
12.09.2020Fatih Karagümrük3-0Yeni Malatyaspor
12.09.2020Sivasspor0-2Alanyaspor
12.09.2020Galatasaray3-1Gaziantep FK
13.09.2020Antalyaspor2-0Gençlerbirliği
13.09.2020MKE Ankaragücü1-2BB Erzurumspor
13.09.2020Kayserispor1-0Kasımpaşa
13.09.2020Trabzonspor1-3Beşiktaş
14.09.2020Hatayspor2-0Başakşehir FK
Onur Çelik
Spor Editörü
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