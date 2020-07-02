Gaziantep ihracatı normale dönüyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre Haziran ayında Gaziantep'ten geçen yılın Haziran ayına göre yüzde 51,9 oranında artışla 648 milyon 540 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti. Ünverdi, bu yılın Mayıs ayına göre Gaziantep'in ihracatının yüzde 34,3 arttığını belirterek, ihracatta normalleşmenin başladığını dile getirdi.

İhracat rakamlarını değerlendiren ve artışın sevindirici olduğunu kaydeden Adnan Ünverdi, "Tüm zorluklara rağmen bu rakamların elde edilmesini sağlayan sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Gaziantep'in aylık ve dönemlik ihracatta 6. sırada yer aldığına dikkati çeken Adnan Ünverdi, salgın nedeniyle Ocak-Haziran döneminde ise ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 oranında düşüşle 3 milyar 447 milyon 686 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, Ocak-Haziran 2019 ihracatının 3 milyar 608 milyon 355 bin dolar olduğunu anımsattı. Geçen yıl Ramazan Bayramı tatilinin uzun sürmesi sebebiyle Haziran ayında toplam iş günü sayısının 15'te kaldığını hatırlatan Ünverdi, bu yıl böyle bir durum olmamasına rağmen Covid-19 gibi büyük bir salgına karşı mücadele verildiğinin altını çizdi.

"Salgının etkisiyle Mart ayında başlayan ihracatımızdaki düşüşün ardından Haziran ayı itibari ile artıya geçtik" diyen Ünverdi, "Geçtiğimiz ay ülkemizdeki normalleşme adımlarıyla birlikte ihracatta da normalleşme zamanı vurgusu yapmıştık. Gaziantep farkını yine gösterdi ve geçtiğimiz aya göre yüzde 34,3 oranındaki artışla hızlı bir geri dönüş gerçekleştirdik. Bundan sonra inşallah ülkemizin ve şehrimizin önü daha da açık olacak. Çünkü bütün ülkeler sadece Çin'e veya tek merkeze bağlı kalmanın olumsuz sonuçlarını yaşayarak gördü. Ülkemiz önemli bir tedarik merkezi olurken, Gaziantep üretim gücü ve sektör yelpazesiyle önümüzdeki süreçte çok daha öne çıkacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA