Gaziantep Karkamış'a roketli saldırı! Diyarbakır'daki F-16'lar operasyon için havalandı

Terör örgütü PKK / YPG hain yüzünü bir kez daha gösterdi. Terör örgütü mensuplarının Suriye sınırından attıkları 5 roket, Karkamış ilçesindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti. Hain saldırı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

BAKAN SOYLU ACI HABERİ VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre hain saldırıda biri çocuk, biri öğretmen biri de yetişkin olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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UÇAKLAR HAVALANDI

Yaşanan hain saldırı sonucu Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na katılarak operasyonları başarılı bir şekilde icra eden Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan uçaklar havalandı.

Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar