Gaziantep Karkamış ilçesinde okullar 2 gün tatil edildi. Karkamış Kaymakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 19 okulda bugünden itibaren 2 gün süreyle tedbiren eğitim ve öğretime ara verilmesinin uygun görüldüğü belirtildi. Peki hangi okullar tatil 14 Ekim Pazartesi? İşte tatil edilen okullar...

Hangi okullar tatil edildi 14 Ekim Pazartesi 2019? Bugün hangi okullar tatil?

Karkamış Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın devam ettiği hatırlatılarak şunlar kaydedildi:

"Başarılı bir şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilçemizdeki 1 anaokulu, 4 ilkokul, 4 ortaokul, 1 imam hatip ortaokulu, 1 lise, 8 birleştirilmiş sınıf olmak üzere toplam 2 bin 101 öğrencinin eğitim gördüğü 19 okulda bugünden itibaren 2 gün süreyle tedbiren eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür."

MARDİN'DE HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Nusaybin'in tamamındaki, Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde ise sınır boylarındaki okullarda eğitime ara verildi.OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?Mardin Valiliği tarafından, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Nusaybin'in tamamındaki, Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde ise sınır boylarındaki okullarda eğitime 3 gün ara verildiği açıklandı.

BARIŞ PINARI HAREKATI NEDİR?

Erdoğan'ın, “Barış Pınarları” ifadesini kullanması, olası operasyonun kod adı şeklinde yorumlandı. Erdoğan'ın “Barış Pınarları”nı özellikle çoğul belirtmesi de, olası operasyonun birden fazla noktadan başlayacağına işaret olarak değerlendirildi. Olası harekâtta, çıkarma yapılacak ilk bölgelerin, Tel Abyad, Resulayn ve Ayn el Arap (Kobani) olması bekleniyor.Habertürk'ten Alper Uruş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini yorumlayan Uluslararası Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın cümlesinde 'Barış pınarları" ifadesi geçti ki; bu harekatın adı olabileceği gibi tek noktadan değil çok eksenli bir operasyon olabileceğini akıllara getiriyor." değerlendirmesini yaptı.

BARIŞ PINARI NE ANLAM GELİR?

'Barış Pınarı' ifadesine sözlük anlamı olarak baktığımızda huzur, güven ve refah anlamlarına geldiğini görüyoruz. Türkiye, masum Suriye halkının can güvenliğini sağlamak, barınma ihtiyaçlarını gidermek ve insani koşullarda hayatlarına devam edebilmelerini sağlamak için 'güvenli bölge'ye çok önem veriyor. İşte bu amaçlar göz önünde bulundurulduğunda operasyonun adının 'barış pınarı' olması daha büyük anlam taşıyor. Türkiye, Suriye halkının barış içinde, huzur içinde yaşamasını arzu ediyor.

FIRAT'IN DOĞUSUNDA HANGİ YERLEŞİM YERLERİ VAR?

Fırat Nehri'nin doğusundaki en büyük yerleşim alanları Halep'in Ayn El Arab, Rakka'nın Tel Abyad ve Tabka, Haseke'nin Kamışlı, Amude ve Rasulayn ilçeleri ile Deyrizor'un kuzey kesimlerinden oluşuyor. Bu kuşakta nüfusun yaklaşık yüzde 70'ini halen Araplar oluşturuyor. Ancak bölgenin nüfus yapısı zorla değiştiriliyor. Terör örgütü bugüne kadar 1 milyon 700 bin kişiyi göçe zorladı. Örgüt, devletleşme sürecinde bölgeyi daha kolay kontrol edebilmeyi amaçlıyor. Kaynak: Mardin'de hangi ilçelerde okullar tatil edildi? Okullar kaç gün tatil? | Okullar 3 gün tatil mi?