Gaziantep, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 35. hafta maçında Gaziantep, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 35. hafta maçında Gaziantep, Kasımpaşa ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Gaziantep ve Kasımpaşa mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 35. hafta maçında Gaziantep sahasında Kasımpaşa ile 18.04.2021 16:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu - Gaziantep stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Gaziantep, Kasımpaşa Maç Sonucu Ne Oldu?
Gaziantep - Kasımpaşa Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
Gaziantep, Kasımpaşa maç sonucu:
|Gaziantep
|Kasımpaşa
|2
|2
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Gaziantep, Kasımpaşa maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Kalyon Stadyumu - Gaziantep
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.04.2021 16:00
Gaziantep Kasımpaşa Maçının Hakemleri
Arda Kardeşler(hakem), Mehmet Metin(1. Yardımcı Hakem), Murat Ergin Gözütok(2. Yardımcı Hakem), Bülent Birincioğlu(dördüncü Hakem), Ali Şansalan(var), Adem Cinek(avar)
Gaziantep
Gaziantep İlk 11
1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 7. Kenan Özer, 11. Güray Vural, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 24. Roderıck Jefferson Gonçalves Mıranda, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 32. Osama Rashıd, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 94. Nouha Dıcko
Yedekler
25. Çağlar Şahin Akbaba, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 10. Muhammet Demir, 14. Bilal Başacıkoğlu, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 17. Oğuz Ceylan, 6. Alın Dorınel Toşca, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp
Teknik Sorumlu
Goller
Nouha Dıcko,63.dk (h), Muhammet Demir,84.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Güray Vural 80.dk, Sarı Kart Alexandru Iulıan Maxım 57.dk
Oyundan Çıkanlar
Kenan Özer 83.dk, Andre Alexandre Carreıra De Sousa 67.dk, Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo 67.dk, Osama Rashıd 67.dk
Oyuna Girenler
Furkan Soyalp 83.dk, Muhammet Demir 67.dk, Enver Cenk Şahin 67.dk, Jefferson Nogueıra Junıor 67.dk
Kasımpaşa İlk 11
33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 6. Loret Sadıku, 10. Harıs Hajradınovıc, 13. Dusko Tosıc, 14. Gılbert Koomson, 21. Kevın Varga, 26. Krıstıjan Bıstrovıc, 32. Derrıck Luckassen, 92. Isaac Kıese Thelın, 94. Florent Hadergjonaj
Yedekler
1. Ramazan Köse, 9. Bangaly Fode Koıta, 2. Berk Çetin, 7. Anıl Koç, 18. Evren Eren Elmalı, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 25. Tomas Brecka, 34. Doğucan Haspolat, 55. Yasin Dülger, 80. Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Sorumlu
Goller
Isaac Kıese Thelın,5.dk (f), Isaac Kıese Thelın,58.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Dusko Tosıc 81.dk, Sarı Kart Loret Sadıku 76.dk
Oyundan Çıkanlar
Harıs Hajradınovıc 90+2.dk, Gılbert Koomson 46.dk, Isaac Kıese Thelın 71.dk
Oyuna Girenler
Mehmet Feyzi Yıldırım 90+2.dk, Doğucan Haspolat 46.dk, Bangaly Fode Koıta 71.dk
Süper Lig 35. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|33
|22
|5
|6
|72
|35
|71
|37
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|6
|7
|61
|34
|69
|27
|3
|Galatasaray
|33
|20
|5
|8
|65
|32
|65
|33
|4
|Trabzonspor
|34
|16
|11
|7
|41
|32
|59
|9
|5
|Alanyaspor
|34
|15
|7
|12
|52
|37
|52
|15
|6
|Gaziantep FK
|33
|13
|12
|8
|49
|39
|51
|10
|7
|Hatayspor
|33
|14
|8
|11
|54
|41
|50
|13
|8
|Sivasspor
|33
|12
|14
|7
|47
|40
|50
|7
|9
|Fatih Karagümrük
|33
|13
|10
|10
|48
|39
|49
|9
|10
|Göztepe
|34
|12
|10
|12
|50
|47
|46
|3
|11
|Antalyaspor
|34
|9
|15
|10
|34
|44
|42
|-10
|12
|Konyaspor
|33
|10
|11
|12
|39
|40
|41
|-1
|13
|Çaykur Rizespor
|33
|9
|12
|12
|39
|51
|39
|-12
|14
|Yeni Malatyaspor
|33
|8
|13
|12
|40
|45
|37
|-5
|15
|MKE Ankaragücü
|33
|10
|7
|16
|41
|53
|37
|-12
|16
|Kasımpaşa
|34
|9
|10
|15
|37
|50
|37
|-13
|17
|Kayserispor
|33
|8
|10
|15
|24
|41
|34
|-17
|18
|Başakşehir FK
|33
|8
|9
|16
|36
|53
|33
|-17
|19
|BB Erzurumspor
|34
|7
|10
|17
|35
|58
|31
|-23
|20
|Gençlerbirliği
|33
|8
|7
|18
|32
|58
|31
|-26
|21
|Denizlispor
|33
|6
|8
|19
|31
|58
|26
|-27
Süper Lig 35. hafta Fikstür sonuçları
|16.04.2021
|Gençlerbirliği
|2-3
|Sivasspor
|16.04.2021
|Beşiktaş
|2-2
|MKE Ankaragücü
|16.04.2021
|Antalyaspor
|2-3
|Çaykur Rizespor
|16.04.2021
|Konyaspor
|0-0
|Kayserispor
|17.04.2021
|Trabzonspor
|1-1
|Hatayspor
|17.04.2021
|Göztepe
|1-3
|Galatasaray
|17.04.2021
|Denizlispor
|2-3
|BB Erzurumspor
|17.04.2021
|Yeni Malatyaspor
|1-0
|Alanyaspor
|18.04.2021
|Gaziantep FK
|2-2
|Kasımpaşa
|18.04.2021
|Başakşehir FK
|1-2
|Fenerbahçe