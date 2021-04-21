Gaziantep, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 35. hafta maçında Gaziantep, Kasımpaşa ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Gaziantep ve Kasımpaşa mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 35. hafta maçında Gaziantep sahasında Kasımpaşa ile 18.04.2021 16:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu - Gaziantep stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Gaziantep, Kasımpaşa Maç Sonucu Ne Oldu? Gaziantep - Kasımpaşa Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Gaziantep, Kasımpaşa maç sonucu: Gaziantep Kasımpaşa 2 2 Gaziantep Kasımpaşa Maçının Özeti İçin Tıklayın Gaziantep, Kasımpaşa maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Kalyon Stadyumu - Gaziantep

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.04.2021 16:00

Gaziantep Kasımpaşa Maçının Hakemleri

Arda Kardeşler(hakem), Mehmet Metin(1. Yardımcı Hakem), Murat Ergin Gözütok(2. Yardımcı Hakem), Bülent Birincioğlu(dördüncü Hakem), Ali Şansalan(var), Adem Cinek(avar)

Gaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 7. Kenan Özer, 11. Güray Vural, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 24. Roderıck Jefferson Gonçalves Mıranda, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 32. Osama Rashıd, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 94. Nouha Dıcko

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 10. Muhammet Demir, 14. Bilal Başacıkoğlu, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 17. Oğuz Ceylan, 6. Alın Dorınel Toşca, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp

Teknik Sorumlu

Goller

Nouha Dıcko,63.dk (h), Muhammet Demir,84.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Güray Vural 80.dk, Sarı Kart Alexandru Iulıan Maxım 57.dk

Oyundan Çıkanlar

Kenan Özer 83.dk, Andre Alexandre Carreıra De Sousa 67.dk, Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo 67.dk, Osama Rashıd 67.dk

Oyuna Girenler

Furkan Soyalp 83.dk, Muhammet Demir 67.dk, Enver Cenk Şahin 67.dk, Jefferson Nogueıra Junıor 67.dk

Kasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 6. Loret Sadıku, 10. Harıs Hajradınovıc, 13. Dusko Tosıc, 14. Gılbert Koomson, 21. Kevın Varga, 26. Krıstıjan Bıstrovıc, 32. Derrıck Luckassen, 92. Isaac Kıese Thelın, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

1. Ramazan Köse, 9. Bangaly Fode Koıta, 2. Berk Çetin, 7. Anıl Koç, 18. Evren Eren Elmalı, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 25. Tomas Brecka, 34. Doğucan Haspolat, 55. Yasin Dülger, 80. Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Sorumlu

Goller

Isaac Kıese Thelın,5.dk (f), Isaac Kıese Thelın,58.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Dusko Tosıc 81.dk, Sarı Kart Loret Sadıku 76.dk

Oyundan Çıkanlar

Harıs Hajradınovıc 90+2.dk, Gılbert Koomson 46.dk, Isaac Kıese Thelın 71.dk

Oyuna Girenler

Mehmet Feyzi Yıldırım 90+2.dk, Doğucan Haspolat 46.dk, Bangaly Fode Koıta 71.dk

Süper Lig 35. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 33 22 5 6 72 35 71 37 2 Fenerbahçe 34 21 6 7 61 34 69 27 3 Galatasaray 33 20 5 8 65 32 65 33 4 Trabzonspor 34 16 11 7 41 32 59 9 5 Alanyaspor 34 15 7 12 52 37 52 15 6 Gaziantep FK 33 13 12 8 49 39 51 10 7 Hatayspor 33 14 8 11 54 41 50 13 8 Sivasspor 33 12 14 7 47 40 50 7 9 Fatih Karagümrük 33 13 10 10 48 39 49 9 10 Göztepe 34 12 10 12 50 47 46 3 11 Antalyaspor 34 9 15 10 34 44 42 -10 12 Konyaspor 33 10 11 12 39 40 41 -1 13 Çaykur Rizespor 33 9 12 12 39 51 39 -12 14 Yeni Malatyaspor 33 8 13 12 40 45 37 -5 15 MKE Ankaragücü 33 10 7 16 41 53 37 -12 16 Kasımpaşa 34 9 10 15 37 50 37 -13 17 Kayserispor 33 8 10 15 24 41 34 -17 18 Başakşehir FK 33 8 9 16 36 53 33 -17 19 BB Erzurumspor 34 7 10 17 35 58 31 -23 20 Gençlerbirliği 33 8 7 18 32 58 31 -26 21 Denizlispor 33 6 8 19 31 58 26 -27

Süper Lig 35. hafta Fikstür sonuçları