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Gaziantep, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 35. hafta maçında Gaziantep, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gaziantep, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 35. hafta maçında Gaziantep, Kasımpaşa ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Gaziantep ve Kasımpaşa mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 35. hafta maçında Gaziantep sahasında Kasımpaşa ile 18.04.2021 16:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu - Gaziantep stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Gaziantep, Kasımpaşa Maç Sonucu Ne Oldu?

Gaziantep - Kasımpaşa Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Gaziantep, Kasımpaşa maç sonucu:

GAZİANTEP KASIMPAŞA
Gaziantep Kasımpaşa
2 2

Gaziantep Kasımpaşa Maçının Özeti İçin Tıklayın

Gaziantep, Kasımpaşa maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Kalyon Stadyumu - Gaziantep

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.04.2021 16:00

Gaziantep Kasımpaşa Maçının Hakemleri

Arda Kardeşler(hakem), Mehmet Metin(1. Yardımcı Hakem), Murat Ergin Gözütok(2. Yardımcı Hakem), Bülent Birincioğlu(dördüncü Hakem), Ali Şansalan(var), Adem Cinek(avar)

GAZİANTEPGaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 7. Kenan Özer, 11. Güray Vural, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 24. Roderıck Jefferson Gonçalves Mıranda, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 32. Osama Rashıd, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 94. Nouha Dıcko

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 10. Muhammet Demir, 14. Bilal Başacıkoğlu, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 17. Oğuz Ceylan, 6. Alın Dorınel Toşca, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp

Teknik Sorumlu

Goller

Nouha Dıcko,63.dk (h), Muhammet Demir,84.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Güray Vural 80.dk, Sarı Kart Alexandru Iulıan Maxım 57.dk

Oyundan Çıkanlar

Kenan Özer 83.dk, Andre Alexandre Carreıra De Sousa 67.dk, Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo 67.dk, Osama Rashıd 67.dk

Oyuna Girenler

Furkan Soyalp 83.dk, Muhammet Demir 67.dk, Enver Cenk Şahin 67.dk, Jefferson Nogueıra Junıor 67.dk

KASIMPAŞAKasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 6. Loret Sadıku, 10. Harıs Hajradınovıc, 13. Dusko Tosıc, 14. Gılbert Koomson, 21. Kevın Varga, 26. Krıstıjan Bıstrovıc, 32. Derrıck Luckassen, 92. Isaac Kıese Thelın, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

1. Ramazan Köse, 9. Bangaly Fode Koıta, 2. Berk Çetin, 7. Anıl Koç, 18. Evren Eren Elmalı, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 25. Tomas Brecka, 34. Doğucan Haspolat, 55. Yasin Dülger, 80. Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Sorumlu

Goller

Isaac Kıese Thelın,5.dk (f), Isaac Kıese Thelın,58.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Dusko Tosıc 81.dk, Sarı Kart Loret Sadıku 76.dk

Oyundan Çıkanlar

Harıs Hajradınovıc 90+2.dk, Gılbert Koomson 46.dk, Isaac Kıese Thelın 71.dk

Oyuna Girenler

Mehmet Feyzi Yıldırım 90+2.dk, Doğucan Haspolat 46.dk, Bangaly Fode Koıta 71.dk

Süper Lig 35. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş33225672357137
2Fenerbahçe34216761346927
3Galatasaray33205865326533
4Trabzonspor34161174132599
5Alanyaspor341571252375215
6Gaziantep FK331312849395110
7Hatayspor331481154415013
8Sivasspor33121474740507
9Fatih Karagümrük331310104839499
10Göztepe341210125047463
11Antalyaspor3491510344442-10
12Konyaspor33101112394041-1
13Çaykur Rizespor3391212395139-12
14Yeni Malatyaspor3381312404537-5
15MKE Ankaragücü3310716415337-12
16Kasımpaşa3491015375037-13
17Kayserispor3381015244134-17
18Başakşehir FK338916365333-17
19BB Erzurumspor3471017355831-23
20Gençlerbirliği338718325831-26
21Denizlispor336819315826-27

Süper Lig 35. hafta Fikstür sonuçları

16.04.2021Gençlerbirliği2-3Sivasspor
16.04.2021Beşiktaş2-2MKE Ankaragücü
16.04.2021Antalyaspor2-3Çaykur Rizespor
16.04.2021Konyaspor0-0Kayserispor
17.04.2021Trabzonspor1-1Hatayspor
17.04.2021Göztepe1-3Galatasaray
17.04.2021Denizlispor2-3BB Erzurumspor
17.04.2021Yeni Malatyaspor1-0Alanyaspor
18.04.2021Gaziantep FK2-2Kasımpaşa
18.04.2021Başakşehir FK1-2Fenerbahçe
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