Gaziantep Kolej Vakfı 60 yaşında

2023-2024 eğitim öğretim yılını muhteşem bir törenle karşılayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Bu yıl kuruluşunun 60.yılını kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları eğitim kampüsünde düzenlenen törende öğrenciler kadar velileri de duygusal anlar yaşadı.

1963 yılında Cemil Alevli başkanlığında bir gurup eğitim gönüllüsü tarafından kurulan ve Anadolu'nun en köklü eğitim kurumlarından birisi olan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları kuruluşunun 60.yılını kutluyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle GKV Özel Okulları eğitim kampüsünde düzenlenen açılış törenine Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Yönetim Kurulu ve Mütevelli Kurulu Üyeleri Osman Kıratlı, Mustafa Özgün, Galip Renklidağ, Kemal Küçükcan, Ali Çayırlı, Münevver Erpolat, Esra İbanoğlu, Dilek Gökçek ve GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki ile okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı. Törende Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy'un 60, yıl mesajı okundu.

Nüket Ersoy'dan yeni eğitim öğretim yılına anlamlı mesaj

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen açılış törenine katılan GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy mesajında eğitimin önemine değinerek, "Yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlamanın heyecan ve mutluluğunu sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Cumhuriyetimizin 100. Yılında, kuruluşunun 60. yılını gururla kutladığımız Gaziantep Kolej Vakfı'nın ortaya koyduğu başarılar münazara kadar büyüktür. Kuruluşunda olduğu gibi yarınlarda da, Atatürk ilke prensiplerine bağlı; çağdaş, ufku geniş, geleceği görebilen; düşünen, sorgulayan; bilim ve insanlık aşığı; cumhuriyetimizi yaşatacak ve yükseltecek, gençler yetiştirmek olacaktır. Bu niyet istikametinde 1963 yılından bu yana sadece Gaziantep değil, Türk Milli Eğitiminin gelişmesinde önemli katkılar sağlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, elde ettiği başarıları Atatürkçü kimliğine ve sizlerin özverili, fedakar gayretlerine borçludur" dedi.

Haberin Devamı

"60 yıldır ülkemize, milletimize ve vatanımıza eğitim alanında hizmet ediyoruz"

Mesajında öğretmenlere önemli görevler düştüğüne de dikkat çeken Ersoy, "Sevgili öğretmenlerimiz, okullarımızda yenilenen yeni öğretim programları ile bizlere emanet edilen öğrencilerimizi çok daha yetkin bir şekilde geleceğe hazırlamanızı diliyorum. Geçmişten bugüne bunu kanıtlayan bu değerli kurumumuzun geleceğe dair de çok güzel hedefleri vardır. Toplumların gelişiminde eğitimin çok önemli bir yeri var. Zira bilimde, sanatta ve sporda, hayatın her alanında dünya standartlarını yakalayıp öne geçmek için çağdaş, akılcı bir eğitim şart olduğunu hepimiz bilmekteyiz. 21. Yüzyıl becerilerini edinmiş nesiller yetiştirmeli, gençlerimize daha iyi imkanlar sunmalı ve onları çok daha iyi dinlemeliyiz. Gençlerin fikirlerine önem veren, onların potansiyellerini öne çıkaran, hayallerini güçlendiren toplumlar, bugün olduğu gibi gelecekte de kat'i dünyaya yön verecektir. Bu konuda sizlere güvenimiz tamdır. 1500'ün üzerinde öğrencisi ve 250'e yakın çalışanıyla 60. kuruluş yılını kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı, ayrıca IB (Uluslararası Bakalorya Diploma Programını), MYP (Orta yıllar programını) ve PYP (ilk yıllar programı) Türkiye'de uygulayan ilk 10 eğitim kurumlarından biri olarak, okullarımızdan mezun olan öğrencilerimiz, eğitimlerine etkileyici burs ve imkanlarla hem yurt içinde hem de yurt dışında prestijli eğitim kurumlarında devam ederken; kariyerleri, gerçekleştirdikleri sosyal hizmet projeleri, araştırma tezleri gibi çalışmalarla okullarımızı dünyada ve Türkiye'de başarıyla temsil ediyorlar. 60 yıl önce çıktığımız çağdaş uygarlık yolunda birlikte büyük aşamalar kat ettik, çok daha güçlü ve emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. 2023-2024 eğitim-öğretim yılının tüm insanlığa, ülkemize hayırlı olmasını diler; sağlıklı iyi yetişmiş nesillerle milletçe barış ve huzur içinde nice öğretim yılları temennisiyle sevgi ve saygılar sunarım" şeklinde konuştu.

Öğrencilerin gösterileri izleyenleri hayran bıraktırdı

Düzenlenen açılış töreninde GKV Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen'de, "Okulumuz güçlü akademik kadrosu ve profesyonel eğitim anlayışı ile 60 yıldır şehrimize ve ülkemize hizmet etmektedir. Eğitim kalemizin temelini atan merhum Cemil Alevli'yi rahmet ve minnet ile anıyor, 60 yıldır bu kaleyi ayakta tutan mütevelli ve yönetim kurulu başkanımız Sayın Nüket Ersoy'a şükranlarımı sunuyorum. Her zaman bizlerden desteğini esirgemeyen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürümüz Sayın İsmet Tiryaki'ye teşekkürlerimi sunuyorum. 2023 - 2024 eğitim öğretim yılının başarı, sağlık ve huzur getirmesi dileklerimle, sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum" diye konuştu.

Öğrencilerin ilköğretim haftası etkinlikleri çerçevesinde okuduğu şiirlerin ardından okul korosu çeşitli şarkıları seslendirdi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri de sergiledikleri dramayla izleyenleri adeta büyülüdeler. Programın sonunda ise 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonunda katıldıkları YKS ve LGS sınav sonuçlarında Türkiye derecesi elde eden öğrencilere onur nişanesi ve çeşitli ödüller mütevelli ve yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)