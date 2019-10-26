Gaziantep Kolej Vakfı Dr. Yavuz Samur’u Ağırlayacak

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, BÖTE Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yavuz SAMUR "Oyun Temelli Öğrenme, Eğitimde Oyunlaştırma ve Eğitsel Oyun Tasarımı" ve "Çocuğum ve Teknoloji" konulu söyleşilere katılmak üzere Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının ev sahipliğinde Gaziantep'e geliyor.

Anadolu'nun eğitim kalesi Gaziantep Kolej Vakfı eğitim alanındaki hizmetlerini sürdürürken son dönemlerde eğitimde meydana gelen değişikliklerin yanı sıra günümüzün en önemli sorunu haline gelen teknoloji bağımlılığının masaya yatırılacağı önemli bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, BÖTE Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yavuz SAMUR Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları'nın ev sahipliğinde Gaziantepli öğrenci velileri ve Gaziantep'te görev yapan öğretmenlerle bir araya gelecek. 31 Ekim 2019, Perşembe günü saat 17.30 da GKV Özel Okullarında söyleşiye konuşmacı olarak katılacak olan Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, BÖTE Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Samur ilk olarak "Oyun Temelli Öğrenme, Eğitimde Oyunlaştırma ve Eğitsel Oyun Tasarımı" konusunda öğretmenlere yönelik, ardından da velilere yönelik "Çocuğum ve Teknoloji" konulu söyleşiler yaparak konularla ilgili katılımcılara çeşitli bilgiler vereceği açıklandı.

Kaynak: İHA