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Gaziantep, Medipol Başakşehir Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 33. hafta maçında Gaziantep, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gaziantep, Medipol Başakşehir Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 33. hafta maçında Gaziantep, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Gaziantep ve Medipol Başakşehir mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 33. hafta maçında Gaziantep sahasında Medipol Başakşehir ile 08.04.2021 16:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Gaziantep, Medipol Başakşehir Maç Sonucu Ne Oldu?

Gaziantep - Medipol Başakşehir Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Gaziantep, Medipol Başakşehir maç sonucu:

GAZİANTEP MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Gaziantep Medipol Başakşehir
2 0

Gaziantep Medipol Başakşehir Maçının Özeti İçin Tıklayın

Gaziantep, Medipol Başakşehir maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Kalyon Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.04.2021 16:00

Gaziantep Medipol Başakşehir Maçının Hakemleri

Abdulkadir Bitigen(hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Savranlar(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Serkan Tokat(var), Kadir Sağlam(avar)

GAZİANTEPGaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 7. Kenan Özer, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 24. Roderıck Jefferson Gonçalves Mıranda, 94. Nouha Dıcko, 32. Osama Rashıd, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 74. Amedej Vetrih

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 11. Güray Vural, 26. Mirza Cihan, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 14. Bilal Başacıkoğlu, 15. Ertuğrul Ersoy, 95. Kamil Doğan, 20. Zvonımır Kozulj, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMedipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

1. Volkan Babacan, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 19. Demba Ba, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 28. Tolga Ciğerci, 33. Uğur Uçar, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 88. Cemali Sertel

Yedekler

13. Ahmet Said Kıvanç, 99. Deniz Dilmen, 5. Mehmet Topal, 8. Danijel Aleksic, 10. Berkay Özcan, 11. Nacer Chadlı, 21. Mahmut Tekdemir, 24. Ravil Tagir, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı

Teknik Sorumlu

Aykut Kocaman

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 33. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş31214666316735
2Fenerbahçe31195755316224
3Galatasaray31194861306131
4Trabzonspor3216974031579
5Gaziantep FK311311746345012
6Alanyaspor321471149344915
7Hatayspor311471051374914
8Fatih Karagümrük32139104738489
9Sivasspor31101474137444
10Göztepe321110114642434
11Konyaspor311010113837401
12Antalyaspor328159314139-10
13Çaykur Rizespor3181112364935-13
14Kasımpaşa329815354835-13
15MKE Ankaragücü319616375033-13
16Başakşehir FK328915355133-16
17Kayserispor318914244033-16
18Yeni Malatyaspor3071112384432-6
19Gençlerbirliği318716295331-24
20BB Erzurumspor3261016305228-22
21Denizlispor316817275226-25

Süper Lig 33. hafta Fikstür sonuçları

06.04.2021Trabzonspor1-1Kayserispor
06.04.2021Göztepe2-0Çaykur Rizespor
06.04.2021Fatih Karagümrük1-0Hatayspor
07.04.2021Antalyaspor2-4Sivasspor
07.04.2021Gençlerbirliği1-1BB Erzurumspor
07.04.2021Beşiktaş3-0Alanyaspor
07.04.2021Konyaspor1-1MKE Ankaragücü
08.04.2021Gaziantep FK2-0Başakşehir FK
08.04.2021Yeni Malatyaspor1-1Fenerbahçe
08.04.2021Denizlispor1-1Kasımpaşa

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu  

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