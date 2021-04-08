Gaziantep, Medipol Başakşehir Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 33. hafta maçında Gaziantep, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Gaziantep ve Medipol Başakşehir mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 33. hafta maçında Gaziantep sahasında Medipol Başakşehir ile 08.04.2021 16:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Gaziantep, Medipol Başakşehir Maç Sonucu Ne Oldu? Gaziantep - Medipol Başakşehir Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Gaziantep, Medipol Başakşehir maç sonucu: Gaziantep Medipol Başakşehir 2 0 Gaziantep Medipol Başakşehir Maçının Özeti İçin Tıklayın Gaziantep, Medipol Başakşehir maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Kalyon Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.04.2021 16:00

Gaziantep Medipol Başakşehir Maçının Hakemleri

Abdulkadir Bitigen(hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Savranlar(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Serkan Tokat(var), Kadir Sağlam(avar)

Gaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 7. Kenan Özer, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 24. Roderıck Jefferson Gonçalves Mıranda, 94. Nouha Dıcko, 32. Osama Rashıd, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 74. Amedej Vetrih

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 11. Güray Vural, 26. Mirza Cihan, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 14. Bilal Başacıkoğlu, 15. Ertuğrul Ersoy, 95. Kamil Doğan, 20. Zvonımır Kozulj, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

1. Volkan Babacan, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 19. Demba Ba, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 28. Tolga Ciğerci, 33. Uğur Uçar, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 88. Cemali Sertel

Yedekler

13. Ahmet Said Kıvanç, 99. Deniz Dilmen, 5. Mehmet Topal, 8. Danijel Aleksic, 10. Berkay Özcan, 11. Nacer Chadlı, 21. Mahmut Tekdemir, 24. Ravil Tagir, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı

Teknik Sorumlu

Aykut Kocaman

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 33. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 31 21 4 6 66 31 67 35 2 Fenerbahçe 31 19 5 7 55 31 62 24 3 Galatasaray 31 19 4 8 61 30 61 31 4 Trabzonspor 32 16 9 7 40 31 57 9 5 Gaziantep FK 31 13 11 7 46 34 50 12 6 Alanyaspor 32 14 7 11 49 34 49 15 7 Hatayspor 31 14 7 10 51 37 49 14 8 Fatih Karagümrük 32 13 9 10 47 38 48 9 9 Sivasspor 31 10 14 7 41 37 44 4 10 Göztepe 32 11 10 11 46 42 43 4 11 Konyaspor 31 10 10 11 38 37 40 1 12 Antalyaspor 32 8 15 9 31 41 39 -10 13 Çaykur Rizespor 31 8 11 12 36 49 35 -13 14 Kasımpaşa 32 9 8 15 35 48 35 -13 15 MKE Ankaragücü 31 9 6 16 37 50 33 -13 16 Başakşehir FK 32 8 9 15 35 51 33 -16 17 Kayserispor 31 8 9 14 24 40 33 -16 18 Yeni Malatyaspor 30 7 11 12 38 44 32 -6 19 Gençlerbirliği 31 8 7 16 29 53 31 -24 20 BB Erzurumspor 32 6 10 16 30 52 28 -22 21 Denizlispor 31 6 8 17 27 52 26 -25

Süper Lig 33. hafta Fikstür sonuçları

06.04.2021 Trabzonspor 1-1 Kayserispor 06.04.2021 Göztepe 2-0 Çaykur Rizespor 06.04.2021 Fatih Karagümrük 1-0 Hatayspor 07.04.2021 Antalyaspor 2-4 Sivasspor 07.04.2021 Gençlerbirliği 1-1 BB Erzurumspor 07.04.2021 Beşiktaş 3-0 Alanyaspor 07.04.2021 Konyaspor 1-1 MKE Ankaragücü 08.04.2021 Gaziantep FK 2-0 Başakşehir FK 08.04.2021 Yeni Malatyaspor 1-1 Fenerbahçe 08.04.2021 Denizlispor 1-1 Kasımpaşa

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu