Gaziantep, Medipol Başakşehir Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 33. hafta maçında Gaziantep, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 33. hafta maçında Gaziantep, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Gaziantep ve Medipol Başakşehir mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 33. hafta maçında Gaziantep sahasında Medipol Başakşehir ile 08.04.2021 16:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Gaziantep, Medipol Başakşehir Maç Sonucu Ne Oldu?
Gaziantep - Medipol Başakşehir Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
Gaziantep, Medipol Başakşehir maç sonucu:
|Gaziantep
|Medipol Başakşehir
|2
|0
Gaziantep Medipol Başakşehir Maçının Özeti İçin Tıklayın
Gaziantep, Medipol Başakşehir maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Kalyon Stadyumu
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 16:00
Gaziantep Medipol Başakşehir Maçının Hakemleri
Abdulkadir Bitigen(hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Savranlar(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Serkan Tokat(var), Kadir Sağlam(avar)
Gaziantep
Gaziantep İlk 11
1. Günay Güvenç, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 7. Kenan Özer, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 24. Roderıck Jefferson Gonçalves Mıranda, 94. Nouha Dıcko, 32. Osama Rashıd, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 74. Amedej Vetrih
Yedekler
25. Çağlar Şahin Akbaba, 11. Güray Vural, 26. Mirza Cihan, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 14. Bilal Başacıkoğlu, 15. Ertuğrul Ersoy, 95. Kamil Doğan, 20. Zvonımır Kozulj, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Medipol Başakşehir İlk 11
1. Volkan Babacan, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 19. Demba Ba, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 28. Tolga Ciğerci, 33. Uğur Uçar, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 88. Cemali Sertel
Yedekler
13. Ahmet Said Kıvanç, 99. Deniz Dilmen, 5. Mehmet Topal, 8. Danijel Aleksic, 10. Berkay Özcan, 11. Nacer Chadlı, 21. Mahmut Tekdemir, 24. Ravil Tagir, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 33. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|31
|21
|4
|6
|66
|31
|67
|35
|2
|Fenerbahçe
|31
|19
|5
|7
|55
|31
|62
|24
|3
|Galatasaray
|31
|19
|4
|8
|61
|30
|61
|31
|4
|Trabzonspor
|32
|16
|9
|7
|40
|31
|57
|9
|5
|Gaziantep FK
|31
|13
|11
|7
|46
|34
|50
|12
|6
|Alanyaspor
|32
|14
|7
|11
|49
|34
|49
|15
|7
|Hatayspor
|31
|14
|7
|10
|51
|37
|49
|14
|8
|Fatih Karagümrük
|32
|13
|9
|10
|47
|38
|48
|9
|9
|Sivasspor
|31
|10
|14
|7
|41
|37
|44
|4
|10
|Göztepe
|32
|11
|10
|11
|46
|42
|43
|4
|11
|Konyaspor
|31
|10
|10
|11
|38
|37
|40
|1
|12
|Antalyaspor
|32
|8
|15
|9
|31
|41
|39
|-10
|13
|Çaykur Rizespor
|31
|8
|11
|12
|36
|49
|35
|-13
|14
|Kasımpaşa
|32
|9
|8
|15
|35
|48
|35
|-13
|15
|MKE Ankaragücü
|31
|9
|6
|16
|37
|50
|33
|-13
|16
|Başakşehir FK
|32
|8
|9
|15
|35
|51
|33
|-16
|17
|Kayserispor
|31
|8
|9
|14
|24
|40
|33
|-16
|18
|Yeni Malatyaspor
|30
|7
|11
|12
|38
|44
|32
|-6
|19
|Gençlerbirliği
|31
|8
|7
|16
|29
|53
|31
|-24
|20
|BB Erzurumspor
|32
|6
|10
|16
|30
|52
|28
|-22
|21
|Denizlispor
|31
|6
|8
|17
|27
|52
|26
|-25
Süper Lig 33. hafta Fikstür sonuçları
|06.04.2021
|Trabzonspor
|1-1
|Kayserispor
|06.04.2021
|Göztepe
|2-0
|Çaykur Rizespor
|06.04.2021
|Fatih Karagümrük
|1-0
|Hatayspor
|07.04.2021
|Antalyaspor
|2-4
|Sivasspor
|07.04.2021
|Gençlerbirliği
|1-1
|BB Erzurumspor
|07.04.2021
|Beşiktaş
|3-0
|Alanyaspor
|07.04.2021
|Konyaspor
|1-1
|MKE Ankaragücü
|08.04.2021
|Gaziantep FK
|2-0
|Başakşehir FK
|08.04.2021
|Yeni Malatyaspor
|1-1
|Fenerbahçe
|08.04.2021
|Denizlispor
|1-1
|Kasımpaşa
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu