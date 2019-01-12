Gaziantep milletvekilleri Hannover’e çıkarma yaptı

Domotex Hannover 2019 Uluslar arası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarında Gaziantepli firmaları yalnız bırakmayan Gaziantep milletvekilleri Hannover'e çıkarma yaparak halıcılara moral verdi.

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan Gaziantep milletvekillerinin Almanya'da kendilerini yalnız bırakmadıklarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Bizlere moral verdiler" dedi.

Dünyanın halı sektöründe ki en prestijli fuarı olan Domotex Hannover 2019'a katılan Gaziantepli firmalara kentin milletvekilleri moral ziyaretinde bulundu. AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu ve Müslüm Yüksel, MHP Milletvekilleri Sermet Atay ve Muhittin Taşdoğan ile İyi Parti Milletvekili Hüseyin Filiz'den oluşan altı kişilik milletvekili heyeti Domotex Hannover'i ziyaret ederek halıcılara moral verdi. Milletvekillerinden oluşan heyete Türkiye Hannover Baş Konsolosu Banu Malaban ile Ticari Ateşe Nilüfer Sandallı, GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, Tim Halı Sektör Kurulu Başkanı Sallahattin Kaplan, GAOSB Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer ile GAHİB yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Domotex'ten halıcılar memnun

Türkiye adına Almanya'da uluslararası bir fuarda Gaziantepli firmaların adeta gövde gösterisi yaptığını ifade eden Gaziantep Milletvekilleri, halıcıları kutlayarak fuarın başarılı geçmesini temenni ettiler. GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, Tim Halı Sektör Kurulu Başkanı Sallahattin Kaplan ve Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer'de milletvekillerine sektör adına teşekkür ederek, "Bizleri böylesine büyük bir fuarda yalnız bırakmayarak motivasyonumuzu yükselten değerli milletvekillerimiz ile Hannover Baş Konsolosumuz ile Ticari Ataşemize, sektörümüz ve katılımcı firmalarımız adına teşekkür ediyoruz. Fuarın ikinci gününde de firmalarımıza yönelik ilgi sürüyor. Önemli bağlantılarla Gaziantep'e dönmeyi diliyoruz. Diğer taraftan sektörde meydana gelen yenilikleri de yakından izliyoruz. Halı sektörünün geleceği için önümüzdeki süreçte ödemli adımlar atılacaktır" dediler.

Firma temsilcileri de Gaziantep milletvekilleri ve kentin sanayi ve ticaret adamlarının temsilcilerinin kendilerini yalnız bırakmamasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Kaynak: İHA