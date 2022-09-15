Gaziantep Nurdağı'nda feci kaza! Otomobil ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde asfalt yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı. Feci kazada araç sürücüleri hayatını kaybetti, otomobilde bulunan bir kişi ağır yaralandı. Kazaya karışan aracın ikiye bölünmesi ise görenleri şoke etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Gaziantep Nurdağı'nda feci kaza! Otomobil ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Alınan bilgilere göre feci kaza Nurdağı ilçesi Kartal Mahallesi'nde meydana geldi. Lamih Ağaslan hakimiyetindeki 27 AIL 212 plakalı asfalt yüklü kamyon, karşı yönden gelen Beşar Veys'in kullandığı 27 MA 0128 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Gaziantep Nurdağı'nda feci kaza! Otomobil ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Feci kazada kamyon şarampole devrilirken otomobil ise çarpmanın şiddetiyle ikiye bölündü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Gaziantep Nurdağı'nda feci kaza! Otomobil ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

SÜRÜCÜLER OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İtfaiyenin araçlardan çıkardığı sürücüler Lamih Ağaslan ve Beşar Veys'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Gaziantep Nurdağı'nda feci kaza! Otomobil ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI

Araçta bulunan ve ağır yaralanan Muhammed Veys ise ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Muhammed Veys'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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