Gaziantep Nurdağı'nda feci kaza! Otomobil ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Alınan bilgilere göre feci kaza Nurdağı ilçesi Kartal Mahallesi'nde meydana geldi. Lamih Ağaslan hakimiyetindeki 27 AIL 212 plakalı asfalt yüklü kamyon, karşı yönden gelen Beşar Veys'in kullandığı 27 MA 0128 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ
Feci kazada kamyon şarampole devrilirken otomobil ise çarpmanın şiddetiyle ikiye bölündü.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜLER OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İtfaiyenin araçlardan çıkardığı sürücüler Lamih Ağaslan ve Beşar Veys'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI
Araçta bulunan ve ağır yaralanan Muhammed Veys ise ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Muhammed Veys'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.