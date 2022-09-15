Gaziantep Nurdağı'nda feci kaza! Otomobil ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde asfalt yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı. Feci kazada araç sürücüleri hayatını kaybetti, otomobilde bulunan bir kişi ağır yaralandı. Kazaya karışan aracın ikiye bölünmesi ise görenleri şoke etti.

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