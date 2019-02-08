İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Gaziantep Polisgücü - Amiens: 5-2

Gaziantep Polisgücü - Amiens: 5-2

Gaziantep Poligücü Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'deki ikinci maçında Fransa'nın Amiens takımını 5-2 yendi.

Gaziantep Polisgücü - Amiens: 5-2

Gaziantep Poligücü Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'deki ikinci maçında Fransa'nın Amiens takımını 5-2 yendi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te bulunan Zelina Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde Gaziantep ekibi, ikinci maçında Fransa temsilcisiyle karşılaştı. İlk yarısı 2-2 biten karşılaşmayı Gaziantep Polisgücü 5-2 kazandı.

Gaziantep ekibinin galibiyeti ile sona eren karşılaşmayı Türkiye'nin Hırvatistan Büyükelçisi Babür Hızlan, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karahan ve Gaziantep Polisgücü Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan da izledi. Gaziantep Polisgücü, A Grubu'nun son maçında yarın İngiltere'nin East Grinstead takımıyla karşı karşıya gelecek.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.