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Gaziantep Polisgücü dörtlü finale mağlubiyetle başladı

Gaziantep Polisgücü, Hokey Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy final aşamasındaki ilk maçında İspanya ekibi SPV Complutense'ye 4-3 mağlup oldu.

Gaziantep Polisgücü dörtlü finale mağlubiyetle başladı

Gaziantep Polisgücü, Hokey Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy final aşamasındaki ilk maçında İspanya ekibi SPV Complutense'ye 4-3 mağlup oldu.

Hırvatistan'ın Zelina kasabasındaki spor salonunda oynanan maça etkili başlayan Polisgücü 2-0 öne geçmesine rağmen ilk devre 2-2'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda rakibine üstünlük kuramayan Gaziantep ekibi zorlu karşılaşmayı 4-3 kaybederek final aşamasına kötü başladı. Karşılaşmada Gaziantep Polisgücü'nün gollerini Celal Aydın attı.

Gaziantep Polisgücü, Hokey Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'de son maçına yarın Polonya ekibi WKS Grunwald Poznan karşısında çıkacak.

Gaziantep Polisgücü dörtlü finale mağlubiyetle başladı

Gaziantep Polisgücü dörtlü finale mağlubiyetle başladı

Kaynak: İHA

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