Gaziantep Polisgücü ikinci maçını da farklı kazandı

Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, Avrupa Trophy Hokey Şampiyonasındaki ikinci maçında Fransa'nın Amiens takımını 5-2'lik skorla mağlup etti. Gaziantep'e Gazilik ünvanın verilişinin 98. yıl dönümü olan 8 Şubat'ta oynanan kritik maçı farklı kazanan Gaziantep Polisgücü, bu anlamlı günde galip gelerek önemli bir başarıya imza attı.

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlen Avrupa Trophy Hokey Şampiyonası'nda ilk maçında Danimarka ekini Soerbymagle HC'yi 12-2'lik skorla mağlup eden Gaziantep Polisgücü, ikinci maçında da Fransız Amiens'i yenmeyi başardı.

Zelina Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresi 2-2 berabere tamamlandı. İkinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyan Gaziantep Polisgücü, zorlu rakibini 5-2 mağlup ederek ikinci maçında ikinci galibiyetini aldı. Turnuvada şu ana kadar rakip kalelere 17 gol atan Gaziantep Polisgücü kendi kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

Turnuvadaki ilk iki maçını da iyi oynayarak farklı kazanan Gaziantep ekibi şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Şampiyonluk yolunda gruptaki son maçında yarın yerel saatle 09.00'da İngiliz East Grinstead takımıyla karşılaşacak olan Gaziantep Polisgücü, bu maçı da kazanarak grubunu lider bitirmek ve final müsabakalarına moralli girmek istiyor.

Öte yandan Zelina'daki zorlu maçı Türkiye Zagrep Büyükelçisi M.Babür Hızlan ve Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı Başkanı Mehmet Kaplan salonda takip etti.

Kaynak: İHA