Gaziantep'te bulunan SANKO Üniversitesi hastanesinin KOVİD - 19 yoğun bakımında, oksijen tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 8 hastanın hayatını kaybettiği öğrenildi. HAstaneden yapılan açıklamada yangının, yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu öıktığı belirtilirken Gaziantep SANKO Üniversitesi Hastanesi nerede? | SANKO Üniversitesi Hastanesi doktorları sorularının cevabı da arama motorlarında en çok bakılanlar listesinde yer aldı. İşte detaylar...

GAZİANTEP SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ NEREDE?

Gaziantep'in Şehitkamil Belediyesi'nde bulunan Gaziantep SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin açık adresi şöyle: İncili Pınar, Ali Fuat Cebesoy Blv. No:45, 27090 Şehitkamil/Gaziantep

Gaziantep'teki patlamada hayatını kaybeden kişilerin isimleri belli oldu

Gaziantep'te patlama mı oldu? Neden patlama oldu? Kaç kişi öldü? | Gaziantep'te oksijen tüpü patlaması

GAZİANTEP SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ DOKTORLARI

Gaziantep Sani Konukoğlu (SANKO) Hastanesi'nde meydana gelen patlama üzerine hastane doktorları da en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İşte SANKO Üniversite Hastanesi hekimlerinin listesi:

GAİZANTEP SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEKİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 olmak üzere toplam 8 hasta hayatını kaybetti.

Açıklamada, "Yoğun bakımda tedavisi süren diğer 14 hasta, uygun yoğun bakımı olan hastanelere sevk edildi. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı." ifadesine yer verildi.