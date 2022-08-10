Gaziantep Şehitkamil'de feci kaza! İki işçi servisi çarpıştı, biri takla attı: 3'ü ağır 22 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre kaza Şehitkamil ilçesi Çamlıtepe Mahallesi 41 nolu cadde meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 27 S 4647 ve 27 S 3013 plakalı işçi servisleri, Çamlıtepe istikametinden Organize Sanayi Bölgesi istikametine seyir halindeyken iddiaya göre sürücüler araçların direksiyon hakimiyetini kaybetti.

BİR SERVİS ARACI TAKLA ATTI

Araçların karşı şeride geçtiği kazada bir servis aracı takla attı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3'ü ağır 22 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırdı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.