Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

"Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar", Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Arif Özaydın atandı. Rektör olduktan sonra aratılan isim olan Arif Özaydın hakkındaki bilgileri haberimizde verdik. Peki, Gaziantep Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Arif Özaydın kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

ARİF ÖZAYDIN KİMDİR?

Gaziantep Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Dekan Yardımcısı olan Arif Özaydın'ın kaç yaşında ve nerede doğduğu bilinmiyor. 1988 yılında İstanbul Üniversitesinde Kamu Yönetimi bölümüne başlayan Özaydın buradan 1992'de mezun oldu. Yüksek Lisansını da İstanbul Üniversitesinde Çalışma Ekonomisi üzerine yapan Özaydın, Doktorasını da İstanbul Üniversitesinde tamamladı. 1994 yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümüyle Doktorasına başlayan Arif Özaydın 1999 yılında bitirdi.

KİTAPLARI

Prof. Dr. Arif Özaydın'ın Ekonomi üzerine 5 adet kitabı bulunmaktadır. Kitapları sırasıyla şöyle: