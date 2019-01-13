Gaziantep Vali Yardımcısı İmamgiller, son yolculuğuna uğurlandı

GÖREVLİ olduğu Suriye'nin Cerablus kentinde, makamında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller (49), memleketi Sivas'ta gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller'in cenazesi, Gaziantep Valiliği önünde düzenlenen törenin ardından dün akşam hava yoluyla Sivas'a getirildi. İmamgiller için Şarkışla Kaymakamlığı önünde bugün tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, İmamgiller'in annesi Cemile, babası Cemal Cahit, eşi İmran, kızları İnci ve Aybüke İmamgiller ile diğer yakınları, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende İmamgiller'in annesi Cemile İmamgiller, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, "Oğlum Ahmet, yakışıklı oğlum, nur içinde yat kuzum. Emanetini, kızlarını, İmran'ı aldım merak etme, için rahat etsin annem. Bana çok kötü şaka yaptın oğlum" diyerek ağladı. İmamgiller'in eşi İmran ve yakınları da tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Sivas Valisi Salih Ayhan, törende yaptığı konuşmada, "Çalıştığı her ilde gönlüyle, kararlı duruşuyla, milli duruşuyla hizmet etmiş ve çalıştığı yerlerden bizi arayarak dualarını iletmiştir. Ahmet Ağabeyimizin bundan sonra ailesi ailemizdir, kardeşleri kardeşlerimizdir. Onu unutmayacağız. Bakanlığımız, devletimiz böyle kıymetli bir bürokratını en iyi şekilde yad edecek ve unutmayacaktır" dedi.

Kardeşi Hüseyin Turgut İmamgiller ise, "Tek tesellim, yüce devletimizin tekrar barış, huzur götürdüğü topraklarda o barış ve huzurun bir neferiyken görevinin başında hakka yürümesidir" diye konuştu.

Vali Yardımcısı İmamgiller'in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Şarkışla Garipler Mezarlığı'na defnedildi.

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DHA